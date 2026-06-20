Украинские воины атаковали мост через Генический пролив и комплекс "Панцирь-С"

20 июня Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что минувшей ночью Силы обороны Украины успешно поразили мост через Генический пролив, комплекс "Панцирь-С" и пункты управления БПЛА российских оккупантов.

Новые операции СОУ 20 мая — объявлен список пораженных целей

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подразделения Сил обороны Украины поразили автомобильный мост через Генический пролив — громкие взрывы гремели в районе Геническа Херсонской области.

Что важно понимать, атакованный вражеский объект используется армией РФ для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и группировками российских войск на южном направлении.

В Запорожье под удар попал вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" — его удалось подстрелить в районе населенного пункта Долинское.

Более того, указано, что 19 мая украинские войска били по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов в районах Соледара Донецкой области, Грозового в Запорожье и Теребрено Белгородской области РФ.