Українські воїни атакували міст через Генічеську протоку та комплекс "Панцир-С"
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни атакували міст через Генічеську протоку та комплекс "Панцир-С"

Генштаб ЗСУ
Нові операції СОУ 20 травня - оголошено список уражених цілей
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20 червня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що минулої ночі Сили оборони України успішно уразили міст через Генічеську протоку, комплекс "Панцир-С" та пункти управління БпЛА російських окупантів.

Головні тези:

  • Гучні вибухи гриміли як на території Росії, так і на ТОТ.
  • Також українські воїни анонсували нові удари по військових цілях противника.

Нові операції СОУ 20 травня  — оголошено список уражених цілей

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку — гучні вибухи гриміли в районі Генічеська Херсонської області.

Що важливо розуміти, атакований ворожий об'єкт використовується армією РФ для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку.

На Запоріжжя під удар потрапив ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" — його вдалося вполювати в районі населеного пункту Долинське.

Ба більше, вказано, що 19 травня українські війська били по пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Соледара Донецької області, Грозового на Запоріжжі та Теребрено Бєлгородської області РФ.

Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо продовження бойових дій проти України. Далі буде!Слава Україні! — наголошують в Генштабі ЗСУ.

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