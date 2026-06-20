Українські воїни атакували міст через Генічеську протоку та комплекс "Панцир-С"

20 червня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що минулої ночі Сили оборони України успішно уразили міст через Генічеську протоку, комплекс "Панцир-С" та пункти управління БпЛА російських окупантів.

Нові операції СОУ 20 травня — оголошено список уражених цілей

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку — гучні вибухи гриміли в районі Генічеська Херсонської області.

Що важливо розуміти, атакований ворожий об'єкт використовується армією РФ для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку.

На Запоріжжя під удар потрапив ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" — його вдалося вполювати в районі населеного пункту Долинське.

Ба більше, вказано, що 19 травня українські війська били по пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Соледара Донецької області, Грозового на Запоріжжі та Теребрено Бєлгородської області РФ.