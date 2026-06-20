20 июня в российской Тюмени прогремели громкие взрывы. По словам очевидцев, после атаки украинских БПЛА там горит местный НПЗ.

"Бавовна" в Тюмени 20 июня — первые подробности

Ставленик Кремля в регионе Александр Моор официально подтвердил, что российская ПВО пыталась отразить атаку Сил обороны Украины на Тюменский НПЗ.

Он начал выдумывать, что удар на Тюменский нефтеперерабатывающий завод удалось отразить.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, завод не пострадал, работники эвакуированы. Держу ситуацию под личным контролем. Следите за дальнейшими сообщениями! — сказано в заявлении Александра Моора. Поделиться

Однако, по словам очевидцев, Силам обороны Украины все же удалось попасть в НПЗ.

Они публикуют видео, где хорошо видно, что на заводе начался пожар.

Что важно понимать, украинские БПЛА преодолели более 2000 километров от украинской границы до российской Тюмени.

Кроме того, указано, что пораженный НПЗ способен перерабатывать от 7,5 до 9 миллионов тонн сырой нефти в год.