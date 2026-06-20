20 июня в российской Тюмени прогремели громкие взрывы. По словам очевидцев, после атаки украинских БПЛА там горит местный НПЗ.
Главные тезисы
- Власти РФ кичатся, что якобы смогли отбить украинскую атаку.
- Однако она не спешит объяснять, почему завод охватил пожар.
"Бавовна" в Тюмени 20 июня — первые подробности
Ставленик Кремля в регионе Александр Моор официально подтвердил, что российская ПВО пыталась отразить атаку Сил обороны Украины на Тюменский НПЗ.
Он начал выдумывать, что удар на Тюменский нефтеперерабатывающий завод удалось отразить.
Однако, по словам очевидцев, Силам обороны Украины все же удалось попасть в НПЗ.
Они публикуют видео, где хорошо видно, что на заводе начался пожар.
Что важно понимать, украинские БПЛА преодолели более 2000 километров от украинской границы до российской Тюмени.
Кроме того, указано, что пораженный НПЗ способен перерабатывать от 7,5 до 9 миллионов тонн сырой нефти в год.
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