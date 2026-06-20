Мадяр показал атаки СБС на 4 ГКС в Крыму и логистику РФ

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что СБС успешно добивают газовую инфраструктуру во временно оккупированном Крыму. Кроме того, под удары "птиц" попал мост через Генический пролив, а также топливная и военная логистика на ВОТ.