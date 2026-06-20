Мадяр показал атаки СБС на 4 ГКС в Крыму и логистику РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Мадяр показал атаки СБС на 4 ГКС в Крыму и логистику РФ

Мадяр раскрыл результаты новых операций СБС
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Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что СБС успешно добивают газовую инфраструктуру во временно оккупированном Крыму. Кроме того, под удары "птиц" попал мост через Генический пролив, а также топливная и военная логистика на ВОТ.

Главные тезисы

  • СБС наносят удары по целям в оперативной глубине врага.
  • Среди пораженных объектов - ББМ "Тайфун-К".

Мадяр раскрыл результаты новых операций СБС

Ночью 20 июня Птицы СБС посетили 4 ГКС в Крыму и поразили ряд оперативных целей в тылах противника.

Роберт "Мадяр" Бровди

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

Весь список пораженных целей выглядит следующим образом:

  • Газовая компрессорная станция (ГКС), нп Журавлевка, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»

  • ГКС нп Ароматное, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»

  • ГКС, нп Ключи, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»

  • ГКС, нп Лоховка, АР Крым, 1 ОЦ СБС

  • Автомобильный мост через Генический пролив (ГЕНИЧЕСК, Херсонская обл.) — 427 ОБр СБС «Рарог»

  • Рейдовый буксир, нп Скадовск, Херсонская обл., 20 ОБр СБС «К-2»

  • Топливозаправщик, нп Дмитровка, Донецкая обл., «Сводный отряд 13» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»

  • Топливозаправщик, нп Чаплинка, Херсонская обл., 20 ОБр СБС «К-2»

  • Тяжелый тягач 8х8 БАЗ-6403, нп Ключевое, Донецкая обл., «Сводный отряд 13» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»

  • ББМ, нп Михайловка, Луганская обл., 20 ОБр СБС «К-2»

  • ББМ «Тайфун-К», нп Нижняя Дуванка, Луганская обл., 20 ОБр СБС «К-2»

  • Логистический транспорт врага, нп Армянск, АР Крым, 20 ОБр СБС «К-2»

  • Логистический транспорт врага, нп Чаплинка, Херсонская обл., 20 ОБр СБС «К-2»

  • Логистический транспорт врага, нп Верхняя Покровка, Луганская обл., 20 ОБр СБС «К-2»

  • Логистический транспорт врага, нп Чаплинка, Херсонская обл., 20 ОБр СБС «К-2»

  • Логистический транспорт врага, нп Новокрасновка, Донецкая обл., «Сводный отряд 13» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»

  • Логистический транспорт врага, нп Гранитное, Донецкая обл., «Сводный отряд 13» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»

  • Логистический транспорт врага, нп Кальчиновка, Донецкая обл., «Сводный отряд 13» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»

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