Мадяр показал атаки СБС на 4 ГКС в Крыму и логистику РФ

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что СБС успешно добивают газовую инфраструктуру во временно оккупированном Крыму. Кроме того, под удары "птиц" попал мост через Генический пролив, а также топливная и военная логистика на ВОТ.
Главные тезисы
- СБС наносят удары по целям в оперативной глубине врага.
- Среди пораженных объектов - ББМ "Тайфун-К".
Мадяр раскрыл результаты новых операций СБС
Весь список пораженных целей выглядит следующим образом:
Газовая компрессорная станция (ГКС), нп Журавлевка, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»
ГКС нп Ароматное, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»
ГКС, нп Ключи, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»
ГКС, нп Лоховка, АР Крым, 1 ОЦ СБС
Автомобильный мост через Генический пролив (ГЕНИЧЕСК, Херсонская обл.) — 427 ОБр СБС «Рарог»
Рейдовый буксир, нп Скадовск, Херсонская обл., 20 ОБр СБС «К-2»
Топливозаправщик, нп Дмитровка, Донецкая обл., «Сводный отряд 13» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»
Топливозаправщик, нп Чаплинка, Херсонская обл., 20 ОБр СБС «К-2»
Тяжелый тягач 8х8 БАЗ-6403, нп Ключевое, Донецкая обл., «Сводный отряд 13» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»
ББМ, нп Михайловка, Луганская обл., 20 ОБр СБС «К-2»
ББМ «Тайфун-К», нп Нижняя Дуванка, Луганская обл., 20 ОБр СБС «К-2»
Логистический транспорт врага, нп Армянск, АР Крым, 20 ОБр СБС «К-2»
Логистический транспорт врага, нп Чаплинка, Херсонская обл., 20 ОБр СБС «К-2»
Логистический транспорт врага, нп Верхняя Покровка, Луганская обл., 20 ОБр СБС «К-2»
Логистический транспорт врага, нп Чаплинка, Херсонская обл., 20 ОБр СБС «К-2»
Логистический транспорт врага, нп Новокрасновка, Донецкая обл., «Сводный отряд 13» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»
Логистический транспорт врага, нп Гранитное, Донецкая обл., «Сводный отряд 13» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»
Логистический транспорт врага, нп Кальчиновка, Донецкая обл., «Сводный отряд 13» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»
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