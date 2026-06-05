Мадяр показав ураження одразу 5 російських суден — відео

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що його воїни успішно “вполювали” пʼять нелегально вештаючих ворожих суден протягом ночі 5 червня. Ураження відбувалися у портах Маріуполя, Бердянську та у прибережних водах ТОТ.

Що відомо про нові успіхи СБС

Птахи СБС поцілили пʼять нелегально вештаючих суден протягом ночі 5 червня у портах Маріуполя, Бердянську та у прибережних водах ТОТ, — йдеться в офіційній заяві командувача Сил безпілотних систем України. Поширити

За словами Мадяра, зафарбовані чорноморськими мародерами назви суден-суховантажів/танкерів та вимкнені радари, з метою тихої крадіжки українського зерна, перекидки військових вантажів та горючки, вже не передбачають ні тривалої живучості великих малорухомих цілей, віднесених до військових, ні регулярності перевезень.

Він вкотре наголосив , що контрабандну логістику російських загарбників потрібно зупинити — саме цим і займаються Сили безпілотних систем.