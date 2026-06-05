Мадяр показав ураження одразу 5 російських суден — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Мадяр показав ураження одразу 5 російських суден — відео

Сили безпілотних систем
Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що його воїни успішно “вполювали” пʼять нелегально вештаючих ворожих суден протягом ночі 5 червня. Ураження відбувалися у портах Маріуполя, Бердянську та у прибережних водах ТОТ.

Головні тези:

  • Мадяр та його команда роблять все можливе, щоб зупинити контрабандну логістику ворога.
  • На цьому тлі він анонсував нові операції СБС.

Що відомо про нові успіхи СБС

Птахи СБС поцілили пʼять нелегально вештаючих суден протягом ночі 5 червня у портах Маріуполя, Бердянську та у прибережних водах ТОТ, — йдеться в офіційній заяві командувача Сил безпілотних систем України.

За словами Мадяра, зафарбовані чорноморськими мародерами назви суден-суховантажів/танкерів та вимкнені радари, з метою тихої крадіжки українського зерна, перекидки військових вантажів та горючки, вже не передбачають ні тривалої живучості великих малорухомих цілей, віднесених до військових, ні регулярності перевезень.

Він вкотре наголосив , що контрабандну логістику російських загарбників потрібно зупинити — саме цим і займаються Сили безпілотних систем.

Птахи 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем ввічливо відвідали суховантажі та танкер. Гарна оптика, важкі стокілограмові аргументи. Далі буде…

Роберт "Мадяр" Бровді

Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач Сил безпілотних систем України

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