Сили безпілотних систем уразили понад 100 тис окупантів РФ протягом року — "Мадяр"

За рік існування угруповання Сил безпілотних систем знищило 100 тис. військовослужбовців РФ – еквівалент тих сил і засобів, які держава-агресорка кинула проти України у 2022 році.

СБС знешкодили понад 100 тис окупантів РФ за рік свого існування

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (“Мадяр”) 4 червня.

Він нагадав, що у лютому 2022-го на захоплення «Києва за три дні» Росія направила близько 35 тис «елітних» десантників, спецпризначенців, морських піхотинців тощо. Загальна чисельність угруповання військ РФ у момент нападу на Україну складала 180 тис осіб по усіх чотирьох напрямках наступу (Київський, Сіверський/Слобожанський, Донецько-Луганський та південний Таврійський). Поширити

Також Бровді зазначив, що угруповання Сил безпілотних систем було створене 11 червня 2025 року у складі 12 підрозділів. За рік існування, за його інформацією, було знищено або уражено 350 тис. верифікованих ворожих цілей, виконано 1,65 млн бойових місій (близько 5000 вильотів щодобово).

Серед чутливих цілей:

248 одиниць ППО противника;

817 танків;

1379 БТР, БМП, ББМ;

4890 гармат;

342 САУ;

281 РСЗВ:

26 430 одиниць логістичної техніки;

29 903 розвідувальних БпЛА;

7633 дронів типів Шахед/Гербера;

13 літаків та гелікоптерів;

10 848 точок вильоту;

100 082 російські військовослужбовці, з них 53 477 — вбитими та 46 605 — пораненими.

План угруповання на наступний рік — 200 тис військових РФ та 650 тис. цілей, уточнив Бровді.