Сили безпілотних систем уразили понад 100 тис окупантів РФ протягом року — "Мадяр"

За рік існування угруповання Сил безпілотних систем знищило 100 тис. військовослужбовців РФ – еквівалент тих сил і засобів, які держава-агресорка кинула проти України у 2022 році.
Головні тези:
- Сили безпілотних систем здійснили успішні удари на понад 100 тис. окупантів РФ протягом року існування.
- Командувач Роберт Бровді підкреслив результативність угруповання, яке знищило значну кількість ворожих цілей та військовослужбовців.
СБС знешкодили понад 100 тис окупантів РФ за рік свого існування
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (“Мадяр”) 4 червня.
Також Бровді зазначив, що угруповання Сил безпілотних систем було створене 11 червня 2025 року у складі 12 підрозділів. За рік існування, за його інформацією, було знищено або уражено 350 тис. верифікованих ворожих цілей, виконано 1,65 млн бойових місій (близько 5000 вильотів щодобово).
Серед чутливих цілей:
248 одиниць ППО противника;
817 танків;
1379 БТР, БМП, ББМ;
4890 гармат;
342 САУ;
281 РСЗВ:
26 430 одиниць логістичної техніки;
29 903 розвідувальних БпЛА;
7633 дронів типів Шахед/Гербера;
13 літаків та гелікоптерів;
10 848 точок вильоту;
100 082 російські військовослужбовці, з них 53 477 — вбитими та 46 605 — пораненими.
План угруповання на наступний рік — 200 тис військових РФ та 650 тис. цілей, уточнив Бровді.
І підсумував: «Києва за три дні більше ніколи не станеться».
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