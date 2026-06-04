Силы беспилотных систем поразили более 100 тыс оккупантов РФ в течение года — "Мадяр"

За год существования группировки Сил беспилотных систем уничтожило 100 тыс. военнослужащих РФ – эквивалент сил и средств, которые государство-агрессорка бросило против Украины в 2022 году.

ССС обезвредили более 100 тыс оккупантов РФ за год своего существования

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди ("Мадьяр") 4 июня.

Он напомнил, что в феврале 2022-го на захват «Киева за три дня» Россия направила около 35 тыс. «элитных» десантников, спецназовцев, морских пехотинцев. Общая численность группировки войск РФ в момент нападения на Украину составляла 180 тыс человек по всем четырем направлениям наступления (Киевское, Северское/Слобожанское, Донецко-Луганское и южное Таврическое). Поделиться

Также Бровди отметил, что группировка Сил беспилотных систем была создана 11 июня 2025 года в составе 12 подразделений. За год существования, по его информации, было уничтожено или поражено 350 тыс. верифицированных враждебных целей, выполнено 1,65 млн. боевых миссий (около 5000 вылетов ежесуточно).

Среди чувствительных целей:

248 единиц ПВО противника;

817 танков;

1379 БТР, БМП, ББМ;

4890 орудий;

342 САУ;

281 РСЗО:

26430 единиц логистической техники;

29 903 разведывательных БпЛА;

7633 дронов типов Шахед/Гербера;

13 самолетов и вертолетов;

10 848 точек вылета;

100 082 российских военнослужащих, из них 53 477 — убитыми и 46 605 — ранеными.

План группировки на следующий год — 200 тыс. военных РФ и 650 тыс. целей, уточнил Бровди.