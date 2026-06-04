Силы беспилотных систем поразили более 100 тыс оккупантов РФ в течение года — "Мадяр"

За год существования группировки Сил беспилотных систем уничтожило 100 тыс. военнослужащих РФ – эквивалент сил и средств, которые государство-агрессорка бросило против Украины в 2022 году.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем нанесли успешные удары на более чем 100 тыс. оккупантов РФ за год.
- Группировка уничтожила или поразила 350 тыс. враждебных целей и выполнела 1,65 млн. боевых миссий.
ССС обезвредили более 100 тыс оккупантов РФ за год своего существования
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди ("Мадьяр") 4 июня.
Также Бровди отметил, что группировка Сил беспилотных систем была создана 11 июня 2025 года в составе 12 подразделений. За год существования, по его информации, было уничтожено или поражено 350 тыс. верифицированных враждебных целей, выполнено 1,65 млн. боевых миссий (около 5000 вылетов ежесуточно).
Среди чувствительных целей:
248 единиц ПВО противника;
817 танков;
1379 БТР, БМП, ББМ;
4890 орудий;
342 САУ;
281 РСЗО:
26430 единиц логистической техники;
29 903 разведывательных БпЛА;
7633 дронов типов Шахед/Гербера;
13 самолетов и вертолетов;
10 848 точек вылета;
100 082 российских военнослужащих, из них 53 477 — убитыми и 46 605 — ранеными.
План группировки на следующий год — 200 тыс. военных РФ и 650 тыс. целей, уточнил Бровди.
И подытожил: «Киева за три дня больше никогда не произойдет».
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