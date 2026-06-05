Мадяр показал поражение сразу 5 российских судов — видео

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что его воины успешно подбили пять нелегально бродящих вражеских судов в течение ночи 5 июня. Поражения происходили в портах Мариуполя, Бердянске и прибрежных водах ВОТ.
Главные тезисы
- Мадяр и его команда делают все возможное, чтобы остановить контрабандную логистику врага.
- На этом фоне он анонсировал новые операции СБС.
Что известно о новых успехах СБС
По словам Мадяра, закрашенные черноморскими мародерами названия судов-сухогрузов/танкеров и выключенные радары, с целью тихой кражи украинского зерна, переброски военных грузов и горючки, уже не предполагают ни длительной живучести больших малоподвижных целей, отнесенных к военным.
Он в очередной раз подчеркнул, что контрабандную логистику российских захватчиков следует остановить — именно этим и занимаются Силы беспилотных систем.
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