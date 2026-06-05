Мадяр показал поражение сразу 5 российских судов — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Мадяр показал поражение сразу 5 российских судов — видео

Силы беспилотных систем
Мадяр
Читати українською

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что его воины успешно подбили пять нелегально бродящих вражеских судов в течение ночи 5 июня. Поражения происходили в портах Мариуполя, Бердянске и прибрежных водах ВОТ.

Главные тезисы

  • Мадяр и его команда делают все возможное, чтобы остановить контрабандную логистику врага.
  • На этом фоне он анонсировал новые операции СБС.

Что известно о новых успехах СБС

Птицы СБС попали в пять судов в портах Мариуполя, Бердянске и в прибрежных водах ВОТ, — сказано в официальном заявлении командующего Сил беспилотных систем Украины.

По словам Мадяра, закрашенные черноморскими мародерами названия судов-сухогрузов/танкеров и выключенные радары, с целью тихой кражи украинского зерна, переброски военных грузов и горючки, уже не предполагают ни длительной живучести больших малоподвижных целей, отнесенных к военным.

Он в очередной раз подчеркнул, что контрабандную логистику российских захватчиков следует остановить — именно этим и занимаются Силы беспилотных систем.

Птицы 1 ВЦ Сил Беспилотных Систем вежливо посетили сухогрузы и танкер. Хорошая оптика, тяжелые стокилограммовые доводы. Продолжение следует…

Роберт "Мадяр" Бровди

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Мадяр показал уничтожение командно-штабной техники армии РФ
Силы беспилотных систем
Мадяр рассказал о новых успешных операциях СБС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Тушите Питер". Мадяр публично унизил Путина накануне ПМЭФ — фото и видео
Силы беспилотных систем
Мадяр нашел новый способ поиздеваться над Путиным
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем поразили более 100 тыс оккупантов РФ в течение года — "Мадяр"
Силы беспилотных систем
Мадяр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?