Мадяр показал поражение сразу 5 российских судов — видео

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что его воины успешно подбили пять нелегально бродящих вражеских судов в течение ночи 5 июня. Поражения происходили в портах Мариуполя, Бердянске и прибрежных водах ВОТ.

Что известно о новых успехах СБС

Птицы СБС попали в пять судов в портах Мариуполя, Бердянске и в прибрежных водах ВОТ, — сказано в официальном заявлении командующего Сил беспилотных систем Украины. Поделиться

По словам Мадяра, закрашенные черноморскими мародерами названия судов-сухогрузов/танкеров и выключенные радары, с целью тихой кражи украинского зерна, переброски военных грузов и горючки, уже не предполагают ни длительной живучести больших малоподвижных целей, отнесенных к военным.

Он в очередной раз подчеркнул, что контрабандную логистику российских захватчиков следует остановить — именно этим и занимаются Силы беспилотных систем.