Мадяр назвал главный "ключ" к краху Путина — он "у нас под носом"

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди убежден, что коллапс режима российского диктатора Владимира Путина начнется с украинского Крыма. Он также озвучил прогноз, что это произойдет внезапно, однако процесс уже стартовал благодаря Силам обороны Украины.

Мадяр объяснил, почему Крым настолько важен для Путина

Москва и бункерное дедо (Путин — ред.) до последнего будут держаться за Крым, как за главный трофей войны, даже в режиме «остров». Конечно, это столб идеологии величия и куча плюшек, типа плюс «внутренний азовский водоем рф» и т.д. Роберт "Мадяр" Бровди Командующий Сил беспилотных систем Украины

Несмотря на это, Мадяр отметил, что Крым как плацдарм для атак на Украину — это уже военный абсурд.

На этом фоне он анонсировал, что Силы обороны продолжат активно уничтожать вражескую ПВО, остатки флота, добивать теневой флот РФ, а также логистику.

Как считает командующий СБС, последние события в Крыму в целом свидетельствуют о том, что Путин навсегда потерял контроль над полуостровом.

Украинцы на оккупированной территории, извините отныне за постоянную тревогу, закрытые мосты/дороги, тьму, тишину и стресс. Держитесь подальше от военных объектов и всего огнеопасного, дпросто берегитесь — Птица работает ювелирно, однако щепки будут каждый раз летать при рубке леса, — предупредил Мадяр. Поделиться

Он также пояснил, что другого способа демилитаризировать врага и “выкурить 1 млн оккупосов” с полуострова пока просто не существует.

Командующий СБС не скрывает, что впереди еще очень много работы.