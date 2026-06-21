Мадяр назвал главный "ключ" к краху Путина — он "у нас под носом"
Категория
Политика
Дата публикации

Мадяр назвал главный "ключ" к краху Путина — он "у нас под носом"

Силы беспилотных систем
Мадяр объяснил, почему Крым настолько важен для Путина
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Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди убежден, что коллапс режима российского диктатора Владимира Путина начнется с украинского Крыма. Он также озвучил прогноз, что это произойдет внезапно, однако процесс уже стартовал благодаря Силам обороны Украины.

Главные тезисы

  • Как считает Мадяр, Крым московский уже "лагает".
  • Также он обратился ко всем жителям полуострова с важным предупреждением.

Мадяр объяснил, почему Крым настолько важен для Путина

Москва и бункерное дедо (Путин — ред.) до последнего будут держаться за Крым, как за главный трофей войны, даже в режиме «остров». Конечно, это столб идеологии величия и куча плюшек, типа плюс «внутренний азовский водоем рф» и т.д.

Роберт "Мадяр" Бровди

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

Несмотря на это, Мадяр отметил, что Крым как плацдарм для атак на Украину — это уже военный абсурд.

На этом фоне он анонсировал, что Силы обороны продолжат активно уничтожать вражескую ПВО, остатки флота, добивать теневой флот РФ, а также логистику.

Как считает командующий СБС, последние события в Крыму в целом свидетельствуют о том, что Путин навсегда потерял контроль над полуостровом.

Украинцы на оккупированной территории, извините отныне за постоянную тревогу, закрытые мосты/дороги, тьму, тишину и стресс. Держитесь подальше от военных объектов и всего огнеопасного, дпросто берегитесь — Птица работает ювелирно, однако щепки будут каждый раз летать при рубке леса, — предупредил Мадяр.

Он также пояснил, что другого способа демилитаризировать врага и “выкурить 1 млн оккупосов” с полуострова пока просто не существует.

Командующий СБС не скрывает, что впереди еще очень много работы.

Крым положит москву, это точка психологического слома, игла кощея-сухоребрика у нас под носом спрятана. Все диктатуры рушатся внезапно, вспомните любой пример. Сегодня Крым московский "лагает". Чемодан без ручки — тяжелая ноша, — подчеркнул Мадяр.

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