Мадяр назвал главный "ключ" к краху Путина — он "у нас под носом"

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди убежден, что коллапс режима российского диктатора Владимира Путина начнется с украинского Крыма. Он также озвучил прогноз, что это произойдет внезапно, однако процесс уже стартовал благодаря Силам обороны Украины.
Главные тезисы
- Как считает Мадяр, Крым московский уже "лагает".
- Также он обратился ко всем жителям полуострова с важным предупреждением.
Мадяр объяснил, почему Крым настолько важен для Путина
Несмотря на это, Мадяр отметил, что Крым как плацдарм для атак на Украину — это уже военный абсурд.
На этом фоне он анонсировал, что Силы обороны продолжат активно уничтожать вражескую ПВО, остатки флота, добивать теневой флот РФ, а также логистику.
Как считает командующий СБС, последние события в Крыму в целом свидетельствуют о том, что Путин навсегда потерял контроль над полуостровом.
Он также пояснил, что другого способа демилитаризировать врага и “выкурить 1 млн оккупосов” с полуострова пока просто не существует.
Командующий СБС не скрывает, что впереди еще очень много работы.
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