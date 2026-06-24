Дрони атакували російські цілі у Криму — Севастополь повністю залишився без світла

Протягом минулої ночі Сили оборони України знову завдавали ударів по військових цілях армії РФ в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок потужних атак увесь Севастополь залишився без електропостачання.

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За даними очевидців і моніторингових каналів, у Криму протягом усієї ночі було чути серію сильних вибухів.

Основною ціллю атаки, ймовірно, стала Балаклавська ТЕС у Севастополі — одна з найбільших електростанцій на півострові.

Як стверджує ставленик Кремля в Севастополі Михайло Развожаєв, через удар по енергетичній інфраструктурі місто тимчасово залишилося без електроенергії.

Водночас він з бравадою заявив, що жителів не злякає відсутність світла, та додав, що нібито зможе владнати ситуацію.

Наразі інформацію про масштаби пошкоджень на Балаклавській ТЕС уточнюють. Представники окупаційної влади намагаються заспокоїти населення, водночас радячи економно використовувати заряд мобільних телефонів.

Крім Севастополя, вибухи цієї ночі також лунали в Бахчисараї, Керчі та поблизу гори Ай-Петрі, де розташована радіолокаційна станція радіотехнічного батальйону Повітряно-космічних сил РФ.

Також надходили повідомлення про вибухи та пожежу в районі теплоелектростанції в Сімферополі.