У Кремлі визнали провал переговорів Путіна та Трампа на Алясці
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У Кремлі визнали провал переговорів Путіна та Трампа на Алясці

Путін
Джерело:  online.ua

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва більше не чекає виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна в Анкориджі. Таким чином він визнав, що влада РФ не змогла добитися бажаного на Алясці.

Головні тези:

  • Путін добивався від Трамп змусити Україну віддати Росії увесь Донбас.
  • Однак лідери Європи вчасно втрутилися у хід цих переговорів.

Переговори Путіна та Трампа на Алясці виявилися провальними

Ушаков почав запевняти росіян, що позиція офіційної Москив "залишається незмінною і ґрунтується на раніше заявлених принципах".

Ми не чекаємо виконання цих розумінь чи домовленостей, ми чекаємо перемоги. Ми чекаємо реалізації наших власних цілей, — цинічно заявив помічник Путіна.

За словами Юрія Ушакова, заяви Кремля й озвучені раніше обіцянки, зокрема під час перемовин в Анкориджі, "ґрунтувались і продовжують ґрунтуватися на її принциповій позиції у конфлікті".

На цьому тлі він також почав вигадувати, що домовленостей сьогодні нібито дотримується лише одна зі сторін, інша ж виявилася "не зовсім здатна пройти свою частину шляху".

Що важливо розуміти, президент США Дональд Трамп був готовий погодитися на вимоги російського диктатора Володимира Путіна щодо здачі Донбасу після їхньої зустрічі на Алясці.

Однак союзники Києва змогли його переконати, що це погане рішення — такими даними поділився французький лідер Еммануель Макрон.

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