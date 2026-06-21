Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Москва больше не ожидает выполнения договоренностей, достигнутых во время встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в Анкоридже. Таким образом он признал, что власти РФ не смогли добиться желаемого на Аляске.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске оказались провальными

Ушаков начал уверять россиян, что позиция официальной Москвы "остается неизменной и основывается на ранее заявленных принципах".

Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей, — цинично заявил помощник Путина. Поделиться

По словам Юрия Ушакова, заявления Кремля и озвученные ранее обещания, в частности, во время переговоров в Анкоридже, "основывались и продолжают основываться на ее принципиальной позиции в конфликте".

На этом фоне он также начал придумывать, что договоренности сегодня якобы придерживается лишь одна из сторон, другая же оказалась "не совсем способна пройти свою часть пути".

Что важно понимать, президент США Дональд Трамп был готов согласиться с требованиями российского диктатора Владимира Путина относительно сдачи Донбасса после их встречи на Аляске.