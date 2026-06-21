Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Москва больше не ожидает выполнения договоренностей, достигнутых во время встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в Анкоридже. Таким образом он признал, что власти РФ не смогли добиться желаемого на Аляске.
Главные тезисы
- Путин добивался от Трампа, чтобы тот заставил Украину отдать России весь Донбасс.
- Однако лидеры Европы вовремя вмешались в ход переговоров.
Переговоры Путина и Трампа на Аляске оказались провальными
Ушаков начал уверять россиян, что позиция официальной Москвы "остается неизменной и основывается на ранее заявленных принципах".
По словам Юрия Ушакова, заявления Кремля и озвученные ранее обещания, в частности, во время переговоров в Анкоридже, "основывались и продолжают основываться на ее принципиальной позиции в конфликте".
На этом фоне он также начал придумывать, что договоренности сегодня якобы придерживается лишь одна из сторон, другая же оказалась "не совсем способна пройти свою часть пути".
Что важно понимать, президент США Дональд Трамп был готов согласиться с требованиями российского диктатора Владимира Путина относительно сдачи Донбасса после их встречи на Аляске.
Однако союзники Киева смогли его убедить, что это плохое решение — такими данными поделился французский лидер Эммануэль Макрон.
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