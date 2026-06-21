Почему Путин начал проигрывать войну Украине — объяснение экспертов

Издание Financial Times опросил многих военных экспертов и пришло к выводу, что Украина в конце концов смогла лишить российского диктатора Владимира Путина его главного козыря — преимущества в живой силе.
Главные тезисы
- Россия фактически отстает в войне дронов и роботов.
- Последние 6 месяцев армия РФ теряет на поле боя больше людей, чем успевает завербовать.
Путин проигрывает войну и не знает, как выйти из тупика
По убеждению иностранных экспертов, стремительный и мощный технологический прогресс Украины заставил Россию отстать.
Более того, он является главной причиной того, что зимнее и весеннее наступления армии РФ фактически провалились.
Летом 2026 года российские захватчики также не демонстрируют существенных достижений на поле боя.
С заявлением по этому поводу выступил соучредитель финской организации по мониторингу войны Black Bird Эмиль Кастехельми:
Российские командиры продолжают бросать на убой пушечное мясо, пока Силы обороны Украины минимизируют собственные потери в живой силе благодаря применению роботов и дронов.
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