Издание Financial Times опросил многих военных экспертов и пришло к выводу, что Украина в конце концов смогла лишить российского диктатора Владимира Путина его главного козыря — преимущества в живой силе.

Путин проигрывает войну и не знает, как выйти из тупика

По убеждению иностранных экспертов, стремительный и мощный технологический прогресс Украины заставил Россию отстать.

Более того, он является главной причиной того, что зимнее и весеннее наступления армии РФ фактически провалились.

Летом 2026 года российские захватчики также не демонстрируют существенных достижений на поле боя.

С заявлением по этому поводу выступил соучредитель финской организации по мониторингу войны Black Bird Эмиль Кастехельми:

Проблема России в том, что нынешняя тактика не дает инструментов для больших успехов, а новых инструментов найти не удается. Поделиться

Российские командиры продолжают бросать на убой пушечное мясо, пока Силы обороны Украины минимизируют собственные потери в живой силе благодаря применению роботов и дронов.