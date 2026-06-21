Почему Путин начал проигрывать войну Украине — объяснение экспертов
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Почему Путин начал проигрывать войну Украине — объяснение экспертов

Путин проигрывает войну и не знает, как выйти из тупика
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Источник:  Financial Times

Издание Financial Times опросил многих военных экспертов и пришло к выводу, что Украина в конце концов смогла лишить российского диктатора Владимира Путина его главного козыря — преимущества в живой силе.

Главные тезисы

  • Россия фактически отстает в войне дронов и роботов.
  • Последние 6 месяцев армия РФ теряет на поле боя больше людей, чем успевает завербовать.

Путин проигрывает войну и не знает, как выйти из тупика

По убеждению иностранных экспертов, стремительный и мощный технологический прогресс Украины заставил Россию отстать.

Более того, он является главной причиной того, что зимнее и весеннее наступления армии РФ фактически провалились.

Летом 2026 года российские захватчики также не демонстрируют существенных достижений на поле боя.

С заявлением по этому поводу выступил соучредитель финской организации по мониторингу войны Black Bird Эмиль Кастехельми:

Проблема России в том, что нынешняя тактика не дает инструментов для больших успехов, а новых инструментов найти не удается.

Российские командиры продолжают бросать на убой пушечное мясо, пока Силы обороны Украины минимизируют собственные потери в живой силе благодаря применению роботов и дронов.

Роботизация сделала численность войск гораздо менее важной — и это изменило положение Киева, — заявил мужчина, причастный к военным усилиям. — Нужно десять-двадцать тысяч операторов дронов, а не сотни тысяч солдат, сидящих в окопах. Лицо войны меняется.

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