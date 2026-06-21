Силы обороны разгромили 18 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны разгромили 18 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Как сообщает Генштаб ВСУ, 20 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно поразили восемнадцать районов сосредоточения живой силы и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Началась 1579 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 213 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 21 июня 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 391 1950 (+1 290) человек

  • танков — 12 049 (+8) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 797 (+10) ед.

  • артиллерийских систем — 44 479 (+93) ед.

  • РСЗО — 1 885 (+2) ед.

  • средств ПВО — 1435 (+2) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1703 (+8) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 364 149 (+2 346) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 109 817 (+475) ед.

  • специальной техники — 4 316 (+2) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 85 авиационных ударов, сбросив 267 управляемых авиабомб.

Кроме того, захватчики применили 10 489 дронов-камикадзе и совершили 3030 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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