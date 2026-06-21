"Бавовна" в оккупированном Крыму — все подробности и видео

В минувшую ночь во временно оккупированном Россией Крыму гремели громкие взрывы. На этом фоне власти РФ перекрыли Керченский мост, а местные жители сообщали о масштабных пожарах, в частности в Керчи.

"Бавовна" в Крыму 21 июня — что известно

Ночью российские оккупанты объявили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Воздушная тревога раздавалась в Севастополе, а в районе мыса Фиолент прогремели громкие взрывы.

Впоследствии Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Керчи в результате атак Украины вспыхнул топливный терминал морского порта.

Над ним стал подниматься столб густого черного дыма.

По словам очевидцев, прилет произошел и в Белогорске — там тоже начался пожар. По предварительным данным, там горит электроподстанция.

В течение ночи в морском торговом порту Керчи стремительно увеличивалось количество тепловых сигнатур.

Аналитики пришли к выводу, что под удар мог попасть специализированный комплекс по транспортной обработке грузов и перевалке сжиженного газа.

Что важно понимать, в 600 метрах к западу расположен топливный терминал владельца сети автозаправок компании "ТЭС".