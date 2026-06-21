"Бавовна" в оккупированном Крыму — все подробности и видео

В минувшую ночь во временно оккупированном Россией Крыму гремели громкие взрывы. На этом фоне власти РФ перекрыли Керченский мост, а местные жители сообщали о масштабных пожарах, в частности в Керчи.
Главные тезисы
- В разных районах Крыма фиксируются пожары, в том числе в морском порту и в топливных терминалах.
- Огонь охватил территорию российской воинской части 98 546 (630-й отдельный железнодорожный батальон).
"Бавовна" в Крыму 21 июня — что известно
Ночью российские оккупанты объявили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Воздушная тревога раздавалась в Севастополе, а в районе мыса Фиолент прогремели громкие взрывы.
Впоследствии Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Керчи в результате атак Украины вспыхнул топливный терминал морского порта.
Над ним стал подниматься столб густого черного дыма.
По словам очевидцев, прилет произошел и в Белогорске — там тоже начался пожар. По предварительным данным, там горит электроподстанция.
В течение ночи в морском торговом порту Керчи стремительно увеличивалось количество тепловых сигнатур.
Аналитики пришли к выводу, что под удар мог попасть специализированный комплекс по транспортной обработке грузов и перевалке сжиженного газа.
Что важно понимать, в 600 метрах к западу расположен топливный терминал владельца сети автозаправок компании "ТЭС".
Более того, указано, что в порту "Кавказ" на косе Чушка — на российском берегу Керченского пролива — зафиксирован масштабный пожар. Там находятся топливный терминал и нефтебаза.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-