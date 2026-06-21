"Бавовна" в оккупированном Крыму — все подробности и видео
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"Бавовна" в оккупированном Крыму — все подробности и видео

"Бавовна" в Крыму 21 июня — что известно
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Источник:  online.ua

В минувшую ночь во временно оккупированном Россией Крыму гремели громкие взрывы. На этом фоне власти РФ перекрыли Керченский мост, а местные жители сообщали о масштабных пожарах, в частности в Керчи.

Главные тезисы

  • В разных районах Крыма фиксируются пожары, в том числе в морском порту и в топливных терминалах.
  • Огонь охватил территорию российской воинской части 98 546 (630-й отдельный железнодорожный батальон).

"Бавовна" в Крыму 21 июня — что известно

Ночью российские оккупанты объявили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Воздушная тревога раздавалась в Севастополе, а в районе мыса Фиолент прогремели громкие взрывы.

Впоследствии Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Керчи в результате атак Украины вспыхнул топливный терминал морского порта.

Над ним стал подниматься столб густого черного дыма.

По словам очевидцев, прилет произошел и в Белогорске — там тоже начался пожар. По предварительным данным, там горит электроподстанция.

В течение ночи в морском торговом порту Керчи стремительно увеличивалось количество тепловых сигнатур.

Аналитики пришли к выводу, что под удар мог попасть специализированный комплекс по транспортной обработке грузов и перевалке сжиженного газа.

Что важно понимать, в 600 метрах к западу расположен топливный терминал владельца сети автозаправок компании "ТЭС".

Более того, указано, что в порту "Кавказ" на косе Чушка — на российском берегу Керченского пролива — зафиксирован масштабный пожар. Там находятся топливный терминал и нефтебаза.

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