РФ атаковала Украину баллистикой, аэробалистикой и 105 дронами

В минувшую ночь российские оккупанты совершали воздушное нападение на Украину 2 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, 2 аэробалистическими ракетами "Кинжал" и 105 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, “Бандероль” и "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и центре страны.
- Зафиксировано попадание баллистических ракет и 6 ударных БПЛА на 6 локациях.
ПВО объявила результаты отражения атаки РФ 20-21 июня
Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Кача, Чауда — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.
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