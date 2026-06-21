РФ атаковала Украину баллистикой, аэробалистикой и 105 дронами
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину баллистикой, аэробалистикой и 105 дронами

Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты отражения атаки РФ 20-21 июня
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В минувшую ночь российские оккупанты совершали воздушное нападение на Украину 2 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, 2 аэробалистическими ракетами "Кинжал" и 105 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, “Бандероль” и "Пародия".

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и центре страны.
  • Зафиксировано попадание баллистических ракет и 6 ударных БПЛА на 6 локациях.

ПВО объявила результаты отражения атаки РФ 20-21 июня

Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Кача, Чауда — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 6 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 5 локациях. Информация по двум аэробалистическим ракетам уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе!

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