РФ атакувала Україну балістикою, аеробалістикою та 105 дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну балістикою, аеробалістикою та 105 дронами

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Протягом минулої ночі російські окупанти здійснювали повітряний напад на Україну 2 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 2 аеробалістичними ракетами “Кинджал” та 105 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та центрі країни.
  • Зафіксовано влучання балістичних ракет та 6 ударних БпЛА на 6 локаціях.

ППО оголосила результати відбиття атаки РФ 20-21 червня

Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Кача, Чауда — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 6 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Інформація по двох аеробалістичних ракетах уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо!Разом — до перемоги!

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