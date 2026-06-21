РФ атакувала Україну балістикою, аеробалістикою та 105 дронами

Протягом минулої ночі російські окупанти здійснювали повітряний напад на Україну 2 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 2 аеробалістичними ракетами “Кинджал” та 105 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та центрі країни.
- Зафіксовано влучання балістичних ракет та 6 ударних БпЛА на 6 локаціях.
ППО оголосила результати відбиття атаки РФ 20-21 червня
Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Кача, Чауда — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.
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