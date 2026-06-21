2 человека погибли и 14 пострадали в результате ударов России по Полтавщине
Категория
Украина
Дата публикации

2 человека погибли и 14 пострадали в результате ударов России по Полтавщине

Атака России на Полтавщину – какие последствия
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Источник:  online.ua

20 июня российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Полтавскую область. Согласно последним данным, эта атака оборвала жизнь двух мирных жителей региона. Число пострадавших возросло до 14 человек.

Главные тезисы

  • В общей сложности ранения получили 6 детей.
  • К ликвидации последствий были привлечены более 100 спасателей.

Атака России на Полтавщину — какие последствия

С официальным заявлением на этот счет выступил начальник Полтвской ОВА Виталий Дьяковнич.

Он подтвердил, что из-за российской атаки на Полтавский район произошло попадание по территории двух предприятий.

Повреждены здания предприятий, автомобили и близлежащие жилые дома. Число травмированных возросло до 13 человек, из них 6 детей. К сожалению, под завалами обнаружили тело человека. Еще один человек скончался в больнице.

Виталий Дьяковнич

Виталий Дьяковнич

Начальник Полтвской ОВА

Кроме того, указано, что в результате воздушного нападения врага произошло аварийное отключение электроснабжения.

На сегодня энергетики делают все возможное для возобновления подачи электроэнергии.

В 08:00 Главное управление ГСЧС Украины в Полтавской области официально подтвердило, что количество пострадавших возросло до 14 человек.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня и минимизировав последствия вражеских ударов.

В общей сложности к ликвидации последствий событий было привлечено более 100 спасателей и 27 едиництехники ГСЧС.

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