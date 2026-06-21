2 человека погибли и 14 пострадали в результате ударов России по Полтавщине

20 июня российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Полтавскую область. Согласно последним данным, эта атака оборвала жизнь двух мирных жителей региона. Число пострадавших возросло до 14 человек.
Главные тезисы
- В общей сложности ранения получили 6 детей.
- К ликвидации последствий были привлечены более 100 спасателей.
Атака России на Полтавщину — какие последствия
С официальным заявлением на этот счет выступил начальник Полтвской ОВА Виталий Дьяковнич.
Он подтвердил, что из-за российской атаки на Полтавский район произошло попадание по территории двух предприятий.
Кроме того, указано, что в результате воздушного нападения врага произошло аварийное отключение электроснабжения.
На сегодня энергетики делают все возможное для возобновления подачи электроэнергии.
В 08:00 Главное управление ГСЧС Украины в Полтавской области официально подтвердило, что количество пострадавших возросло до 14 человек.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня и минимизировав последствия вражеских ударов.
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