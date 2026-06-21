2 людей загинули та 14 постраждали внаслідок ударів Росії по Полтавщині

20 червня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Полтавську область. Згідно з останніми даними, ця атака обірвала життя двох мирних мешканців регіону. Кількість потерпілих зросла до 14 осіб.
Головні тези:
- Загалом поранення дістали 6 дітей.
- До ліквідації наслідків було залучено понад 100 рятувальників.
Атака Росії на Полтавщину — які наслідки
З офіційною заявою з цього приводу виступив начальник Полтвської ОВА Віталій Дяківнич.
Він підтвердив, що через російську атаку на Полтавський район відбулося влучання по території двох підприємств.
Окрім того, вказано, що внаслідок повітряного нападу ворога сталося аварійне відключення електропостачання.
Станом на зараз енергетики роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії.
О 08:00 Головне управління ДСНС України у Полтавській області офіційно підтвердило, що кількість потерпілих зросла до 14 осіб.
Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню та мінімізувавши наслідки ворожих ударів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-