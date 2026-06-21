2 людей загинули та 14 постраждали внаслідок ударів Росії по Полтавщині

20 червня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Полтавську область. Згідно з останніми даними, ця атака обірвала життя двох мирних мешканців регіону. Кількість потерпілих зросла до 14 осіб.

Атака Росії на Полтавщину — які наслідки

З офіційною заявою з цього приводу виступив начальник Полтвської ОВА Віталій Дяківнич.

Він підтвердив, що через російську атаку на Полтавський район відбулося влучання по території двох підприємств.

Пошкоджено будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них 6 дітей. На жаль, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні. Віталій Дяківнич Начальник Полтвської ОВА

Окрім того, вказано, що внаслідок повітряного нападу ворога сталося аварійне відключення електропостачання.

Станом на зараз енергетики роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії.

О 08:00 Головне управління ДСНС України у Полтавській області офіційно підтвердило, що кількість потерпілих зросла до 14 осіб.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню та мінімізувавши наслідки ворожих ударів.