2 людей загинули та 14 постраждали внаслідок ударів Росії по Полтавщині
Категорія
Україна
Дата публікації

2 людей загинули та 14 постраждали внаслідок ударів Росії по Полтавщині

Атака Росії на Полтавщину - які наслідки
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Джерело:  online.ua

20 червня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Полтавську область. Згідно з останніми даними, ця атака обірвала життя двох мирних мешканців регіону. Кількість потерпілих зросла до 14 осіб.

Головні тези:

  • Загалом поранення дістали 6 дітей.
  • До ліквідації наслідків було залучено понад 100 рятувальників.

Атака Росії на Полтавщину — які наслідки

З офіційною заявою з цього приводу виступив начальник Полтвської ОВА Віталій Дяківнич.

Він підтвердив, що через російську атаку на Полтавський район відбулося влучання по території двох підприємств.

Пошкоджено будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них 6 дітей. На жаль, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні.

Віталій Дяківнич

Віталій Дяківнич

Начальник Полтвської ОВА

Окрім того, вказано, що внаслідок повітряного нападу ворога сталося аварійне відключення електропостачання.

Станом на зараз енергетики роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії.

О 08:00 Головне управління ДСНС України у Полтавській області офіційно підтвердило, що кількість потерпілих зросла до 14 осіб.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню та мінімізувавши наслідки ворожих ударів.

Загалом до ліквідації наслідків подій було залучено понад 100 рятувальників та 27 одиниць техніки ДСНС.

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