"Путін стає слабким". Зеленський пояснив, чого далі чекати від диктатора

За словами глави держави Володимира Зеленського, найближчим часом глава Кремля Володимир Путін може суттєво посилити терор українських міст і сіл, оскільки усвідомлює, що програє війну.

Зеленський звернувся до українців з важливим попередженням

Путін стає слабким. Слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нам, по нашим людям ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі глава держави також вирішив оголосити результати нового "Рамштайну".

За його слровами, загалом вдалося добитися підтвердження від 9 союзників у межах PURL.

До прикладу, йдеться про ракети для Patriot на суму більше ніж один мільярд.

Ба більше, Європейський союз пообіцяв посилювати санкційний тиск на Росію.

Путін хоче, щоб у нас все горіло, і він безумець — це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це, — пояснив Зеленський. Поширити

На його переконання, Україна зможе всадити Росію за стіл переговорів лише в тому випадку, якщо країна-агресорка буде відбучати сильний тиск з боку всіх союзників Києва.