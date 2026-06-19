"Путін стає слабким". Зеленський пояснив, чого далі чекати від диктатора
Категорія
Політика
Дата публікації

"Путін стає слабким". Зеленський пояснив, чого далі чекати від диктатора

Зеленський звернувся до українців з важливим попередженням
Джерело:  Українська правда

За словами глави держави Володимира Зеленського, найближчим часом глава Кремля Володимир Путін може суттєво посилити терор українських міст і сіл, оскільки усвідомлює, що програє війну.

Головні тези:

  • Все вказує на те, що Путін не збирається закінчувати війну.
  • Попри це, Україна робить все можливе, щоб добитися продовження мирних перемовин.

Зеленський звернувся до українців з важливим попередженням

Путін стає слабким. Слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нам, по нашим людям ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі глава держави також вирішив оголосити результати нового "Рамштайну".

За його слровами, загалом вдалося добитися підтвердження від 9 союзників у межах PURL.

До прикладу, йдеться про ракети для Patriot на суму більше ніж один мільярд.

Ба більше, Європейський союз пообіцяв посилювати санкційний тиск на Росію.

Путін хоче, щоб у нас все горіло, і він безумець — це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це, — пояснив Зеленський.

На його переконання, Україна зможе всадити Росію за стіл переговорів лише в тому випадку, якщо країна-агресорка буде відбучати сильний тиск з боку всіх союзників Києва.

Треба включитися на повну по санкціях — без виключень. По конфіскації — без виключень. І по фінансуванню України, — додав Зеленський.

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