"Путін стає слабким". Зеленський пояснив, чого далі чекати від диктатора

За словами глави держави Володимира Зеленського, найближчим часом глава Кремля Володимир Путін може суттєво посилити терор українських міст і сіл, оскільки усвідомлює, що програє війну.
Головні тези:
- Все вказує на те, що Путін не збирається закінчувати війну.
- Попри це, Україна робить все можливе, щоб добитися продовження мирних перемовин.
Зеленський звернувся до українців з важливим попередженням
На цьому тлі глава держави також вирішив оголосити результати нового "Рамштайну".
За його слровами, загалом вдалося добитися підтвердження від 9 союзників у межах PURL.
До прикладу, йдеться про ракети для Patriot на суму більше ніж один мільярд.
Ба більше, Європейський союз пообіцяв посилювати санкційний тиск на Росію.
На його переконання, Україна зможе всадити Росію за стіл переговорів лише в тому випадку, якщо країна-агресорка буде відбучати сильний тиск з боку всіх союзників Києва.
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