Сили оборони уразили 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ оголосив, що авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували один пункт управління БпЛА, шість районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи та шість пунктів управління російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1577 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 248 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 19 червня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 389 420 (+1 370) осіб;
танків — 12 040 (+2) од;
бойових броньованих машин — 24 783 (+4) од;
артилерійських систем — 44 298 (+58) од;
РСЗВ — 1 881 (+4) од;
засоби ППО — 1 432 (+1) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 688 (+4) од;
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 359 557 (+1 968) од;
крилатих ракет — 4 787 (+4) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 108 866 (+441) од;
спеціальної техніки 4 309 (+3) од.
Крім того, застосував 10031 дрон-камікадзе та здійснив 3135 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
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