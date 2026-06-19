Сили оборони уразили 6 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони уразили 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генштаб ЗСУ оголосив, що авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували один пункт управління БпЛА, шість районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи та шість пунктів управління російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1577 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 248 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 19 червня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 389 420 (+1 370) осіб;

  • танків — 12 040 (+2) од;

  • бойових броньованих машин — 24 783 (+4) од;

  • артилерійських систем — 44 298 (+58) од;

  • РСЗВ — 1 881 (+4) од;

  • засоби ППО — 1 432 (+1) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 688 (+4) од;

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 359 557 (+1 968) од;

  • крилатих ракет — 4 787 (+4) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 108 866 (+441) од;

  • спеціальної техніки 4 309 (+3) од.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши дев’ять ракет, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіаційних бомб.

Крім того, застосував 10031 дрон-камікадзе та здійснив 3135 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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