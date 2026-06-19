Силы обороны поразили 6 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ объявил, что авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали один пункт управления БПЛА, шесть районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы и шесть пунктов управления российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1577 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 248 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 19 июня 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 389 420 (+1 370) человек;
танков — 12 040 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 24 783 (+4) ед;
артиллерийских систем — 44 298 (+58) ед;
РСЗО — 1 881 (+4) ед;
средства ПВО — 1432 (+1) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1688 (+4) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 359 557 (+1 968) ед;
крылатых ракет — 4 787 (+4) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 108 866 (+441) ед;
специальной техники 4309 (+3) ед.
Кроме того, применил 10031 дрон-камикадзе и осуществил 3135 обстрелов населенных пунктов и позиции наших войск.
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