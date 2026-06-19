"Путин становится слабее". Зеленский объяснил, чего дальше ждать от диктатора

По словам главы государства Владимира Зеленского, в ближайшее время глава Кремля Владимир Путин может существенно усилить террор украинских городов и сел, поскольку осознает, что проиграет войну.
Главные тезисы
- Все указывает на то, что Путин не собирается заканчивать войну.
- Несмотря на это Украина делает все возможное, чтобы добиться продолжения мирных переговоров.
Зеленский обратился к украинцам с важным предупреждением
На этом фоне глава государства также решил объявить результаты нового "Рамштайна".
По его словам, удалось добиться подтверждения от 9 союзников в рамках PURL.
К примеру, речь идет о ракетах для Patriot на сумму более одного миллиарда.
Более того, Европейский союз пообещал усиливать санкционное давление на Россию.
По его убеждению, Украина сможет всадить Россию за стол переговоров только в том случае, если страна-агрессор будет ощущать сильное давление со стороны всех союзников Киева.
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