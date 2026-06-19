"Путин становится слабее". Зеленский объяснил, чего дальше ждать от диктатора
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Политика
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"Путин становится слабее". Зеленский объяснил, чего дальше ждать от диктатора

Зеленский обратился к украинцам с важным предупреждением
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Источник:  Украинская правда

По словам главы государства Владимира Зеленского, в ближайшее время глава Кремля Владимир Путин может существенно усилить террор украинских городов и сел, поскольку осознает, что проиграет войну.

Главные тезисы

  • Все указывает на то, что Путин не собирается заканчивать войну.
  • Несмотря на это Украина делает все возможное, чтобы добиться продолжения мирных переговоров.

Зеленский обратился к украинцам с важным предупреждением

Путин становится слабее. Слабеет и политически, и на поле боя, и физически. Поэтому может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами. Используйте, пожалуйста, укрытия. Я вас очень прошу, очень.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства также решил объявить результаты нового "Рамштайна".

По его словам, удалось добиться подтверждения от 9 союзников в рамках PURL.

К примеру, речь идет о ракетах для Patriot на сумму более одного миллиарда.

Более того, Европейский союз пообещал усиливать санкционное давление на Россию.

Путин хочет, чтобы у нас все горело, и он безумец — это партнеры чувствуют. Украина готова к переговорам с ним, несмотря на это, — объяснил Зеленский.

По его убеждению, Украина сможет всадить Россию за стол переговоров только в том случае, если страна-агрессор будет ощущать сильное давление со стороны всех союзников Киева.

Надо включиться по полной по санкциям — без исключений. По конфискации — без исключений. И по финансированию Украины, — добавил Зеленский.

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