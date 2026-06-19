"Путин становится слабее". Зеленский объяснил, чего дальше ждать от диктатора

По словам главы государства Владимира Зеленского, в ближайшее время глава Кремля Владимир Путин может существенно усилить террор украинских городов и сел, поскольку осознает, что проиграет войну.

Зеленский обратился к украинцам с важным предупреждением

Путин становится слабее. Слабеет и политически, и на поле боя, и физически. Поэтому может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами. Используйте, пожалуйста, укрытия. Я вас очень прошу, очень. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства также решил объявить результаты нового "Рамштайна".

По его словам, удалось добиться подтверждения от 9 союзников в рамках PURL.

К примеру, речь идет о ракетах для Patriot на сумму более одного миллиарда.

Более того, Европейский союз пообещал усиливать санкционное давление на Россию.

Путин хочет, чтобы у нас все горело, и он безумец — это партнеры чувствуют. Украина готова к переговорам с ним, несмотря на это, — объяснил Зеленский. Поделиться

По его убеждению, Украина сможет всадить Россию за стол переговоров только в том случае, если страна-агрессор будет ощущать сильное давление со стороны всех союзников Киева.