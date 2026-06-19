Мадьяр лишил Украину шанса на быстрое вступление в ЕС
Категория
Политика
Дата публикации

Мадьяр лишил Украину шанса на быстрое вступление в ЕС

Мадьяр кичится, что создал для Украины новые проблемы
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Источник:  online.ua

Новый венгерский лидер Петер Мадьяр официально подтвердил, что сделал все возможное для исключения из декларации саммита Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины. По его словам, это было "нелегко".

Главные тезисы

  • Мадяр отметил, что внес существенные изменения в текст документа.
  • Также он не поддерживает идею быстрого открытия остальных кластеров.

Мадьяр кичится, что создал для Украины новые проблемы

О результатах своих усилий глава венгерского правительства рассказал в соцсетях.

Он четко дал понять, что финальный документ "был существенно доработан по предложению Венгрии".

Более того, в связи с процессом вступления Украины в ЕС по моей инициативе в последний момент из текста была изъята формулировка, что указывала на ускорение вступления. Это было нелегко.

Петер Мадьяр

Петер Мадьяр

Премьер-министр Венгрии

По его словам, фактически впервые за полтора года появилась возможность принять итоговую декларацию, одобренную всеми государствами-членами.

Так бывает, когда кто-то приходит не только для того, чтобы угрожать и сеять страх, но и стремится найти компромисс, — утверждает Петер Мадьяр.

Что важно понимать, недавно он рассказал о своих сомнениях, а также о сомнениях других стран относительно возможности срочного открытия остальных кластеров для Украины.

В ЕС есть те, кто хочет открыть все кластеры немедленно; есть те, кто хотят открыть только два кластера, а я напоминаю, что мы только что открыли первый кластер и чернил еще не высохли, — заявил Мадяр.

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