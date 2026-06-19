Мадьяр лишил Украину шанса на быстрое вступление в ЕС

Новый венгерский лидер Петер Мадьяр официально подтвердил, что сделал все возможное для исключения из декларации саммита Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины. По его словам, это было "нелегко".
Главные тезисы
- Мадяр отметил, что внес существенные изменения в текст документа.
- Также он не поддерживает идею быстрого открытия остальных кластеров.
Мадьяр кичится, что создал для Украины новые проблемы
О результатах своих усилий глава венгерского правительства рассказал в соцсетях.
Он четко дал понять, что финальный документ "был существенно доработан по предложению Венгрии".
По его словам, фактически впервые за полтора года появилась возможность принять итоговую декларацию, одобренную всеми государствами-членами.
Что важно понимать, недавно он рассказал о своих сомнениях, а также о сомнениях других стран относительно возможности срочного открытия остальных кластеров для Украины.
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