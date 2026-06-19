Новый венгерский лидер Петер Мадьяр официально подтвердил, что сделал все возможное для исключения из декларации саммита Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины. По его словам, это было "нелегко".

Мадьяр кичится, что создал для Украины новые проблемы

О результатах своих усилий глава венгерского правительства рассказал в соцсетях.

Он четко дал понять, что финальный документ "был существенно доработан по предложению Венгрии".

Более того, в связи с процессом вступления Украины в ЕС по моей инициативе в последний момент из текста была изъята формулировка, что указывала на ускорение вступления. Это было нелегко. Петер Мадьяр Премьер-министр Венгрии

По его словам, фактически впервые за полтора года появилась возможность принять итоговую декларацию, одобренную всеми государствами-членами.

Так бывает, когда кто-то приходит не только для того, чтобы угрожать и сеять страх, но и стремится найти компромисс, — утверждает Петер Мадьяр. Поделиться

Что важно понимать, недавно он рассказал о своих сомнениях, а также о сомнениях других стран относительно возможности срочного открытия остальных кластеров для Украины.