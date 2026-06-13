Историческое соглашение насчет венгерского меньшинства в Закарпатье вступило в силу — Мадяр

Украина и Венгрия официально заключили историческое соглашение по образовательным, культурным, языковым и политическим правам венгерской общины на Закарпатье.
Главные тезисы
- Историческое соглашение между Украиной и Венгрией о венгерском меньшинстве на Закарпатье наконец вступило в силу.
- Соглашение о правах венгерской общины на Закарпатье включает в себя образовательные, культурные, языковые и политические аспекты.
Украина и Венгрия заключили "историческое соглашение", оно вступило в силу — Мадяр
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.
Хотя полный текст соглашения еще не опубликован, ранее венгерский премьер заявлял, что Украина обязалась всесторонне урегулировать вопросы, касающиеся образовательных, языковых, культурных и политических прав примерно 100 000 этнических венгров, проживающих на Закарпатье.
По словам Мадяра, его администрация смогла завершить процесс в течение нескольких недель, соблюдая при этом давние требования Венгрии по защите меньшинств.
Через несколько недель нам удалось решить проблему, которую правительство Орбана не смогло решить за десять лет.
Венгерский премьер добавил, что Украина официально включила свои обязательства в план действий по правам меньшинств, подготовленный в рамках процесса вступления в ЕС.
Как следствие, выполнение обещаний, данных венгерскому меньшинству, фактически также стало требованием ЕС.
Это означает, что выполнение обязательств Украины стало ожиданием Европейского Союза.
Он добавил, что как Европейская комиссия, так и Европейский совет будут следить за соблюдением Украиной обязательств. Если Киев не выполнит своих обязательств по правам меньшинств, дальнейший прогресс в процессе присоединения может быть заблокирован.
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