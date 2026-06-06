Мадяр анонсировал "коренную трансформацию" государственных медиа Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр анонсировал внесение в парламент законопроекта о "коренной трансформации" государственных медиа, которые в эпоху Виктора Орбана были превращены в информационный рупор власти.

Мадяр анонсировал закон о трансформации государственных медиа Угощины

Об этом он заявил в своем Facebook. 6 июня Мадяр сообщил, что на следующей неделе правительство внесет законопроект, который запустит "полную трансформацию" государственных медиа.

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Ранее венгерская полиция начала расследование в отношении компаний одного из самых известных медиамагнатов страны, который на протяжении многих лет получал крупные государственные контракты при правительстве Виктора Орбана.