Мадяр анонсировал "коренную трансформацию" государственных медиа Венгрии
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Мадяр анонсировал "коренную трансформацию" государственных медиа Венгрии

Мадяр
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр анонсировал внесение в парламент законопроекта о "коренной трансформации" государственных медиа, которые в эпоху Виктора Орбана были превращены в информационный рупор власти.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Мадяр анонсировал в парламенте Венгрии законопроект о коренной трансформации государственных медиа.
  • Инициатива направлена на обеспечение более сбалансированного освещения событий и свободы выражения мнений.

Мадяр анонсировал закон о трансформации государственных медиа Угощины

Об этом он заявил в своем Facebook. 6 июня Мадяр сообщил, что на следующей неделе правительство внесет законопроект, который запустит "полную трансформацию" государственных медиа.

Наша цель — обеспечить сбалансированное освещение событий. Новости — это святое, мнение должно быть свободным.

Ранее венгерская полиция начала расследование в отношении компаний одного из самых известных медиамагнатов страны, который на протяжении многих лет получал крупные государственные контракты при правительстве Виктора Орбана.

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