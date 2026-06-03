Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр публично заявил, что его предшественник Виктор Орбан должен признать свою причастность к операции по захвату украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в марте 2026 года.

Мадьяр встал на сторону Украины

Новый премьер-министр Венгрии одним из первых отреагировал на расследование журналистов издания Telex.

В нем указано, что именно Виктор Орбан был заказчиком захвата украинских инкассаторов и средств Ощадбанка 5 марта вблизи Будапешта.

По словам Петера Мадьяра, его предшественник руководил работой правоохранительных органов и спецслужб в ручном режиме, инициировав проведение рейда.

Виктор Орбан лично руководил работой правоохранительных органов и спецслужб. Он сам мог принимать решение о проведении рейдов или о затягивании расследований. Он должен взять на себя ответственность. Петер Мадьяр Премьер-министр Венгрии

Что важно понимать, этот рейд не имел никакой юридической основы — был абсолютно незаконным.

Таким образом, Виктор Орбан пытался заставить Украину возобновить работу нефтепровода "Дружба", который остановился после ударов РФ.