Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр публично заявил, что его предшественник Виктор Орбан должен признать свою причастность к операции по захвату украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в марте 2026 года.
Главные тезисы
- Согласно данным Мадьяра, именно Орбан руководил работой правоохранительных органов и спецслужб.
- Новый премьер-министр Венгрии настроен добиться справедливости в этом скандальном деле.
Мадьяр встал на сторону Украины
Новый премьер-министр Венгрии одним из первых отреагировал на расследование журналистов издания Telex.
В нем указано, что именно Виктор Орбан был заказчиком захвата украинских инкассаторов и средств Ощадбанка 5 марта вблизи Будапешта.
По словам Петера Мадьяра, его предшественник руководил работой правоохранительных органов и спецслужб в ручном режиме, инициировав проведение рейда.
Что важно понимать, этот рейд не имел никакой юридической основы — был абсолютно незаконным.
Таким образом, Виктор Орбан пытался заставить Украину возобновить работу нефтепровода "Дружба", который остановился после ударов РФ.
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