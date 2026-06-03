Мадьяр требует у Орбана взять ответственность за рейд против Ощадбанка
Категория
Мир
Дата публикации

Мадьяр требует у Орбана взять ответственность за рейд против Ощадбанка

Мадьяр встал на сторону Украины
Читати українською
Источник:  online.ua

Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр публично заявил, что его предшественник Виктор Орбан должен признать свою причастность к операции по захвату украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в марте 2026 года.

Главные тезисы

  • Согласно данным Мадьяра, именно Орбан руководил работой правоохранительных органов и спецслужб.
  • Новый премьер-министр Венгрии настроен добиться справедливости в этом скандальном деле.

Мадьяр встал на сторону Украины

Новый премьер-министр Венгрии одним из первых отреагировал на расследование журналистов издания Telex.

В нем указано, что именно Виктор Орбан был заказчиком захвата украинских инкассаторов и средств Ощадбанка 5 марта вблизи Будапешта.

По словам Петера Мадьяра, его предшественник руководил работой правоохранительных органов и спецслужб в ручном режиме, инициировав проведение рейда.

Виктор Орбан лично руководил работой правоохранительных органов и спецслужб. Он сам мог принимать решение о проведении рейдов или о затягивании расследований. Он должен взять на себя ответственность.

Петер Мадьяр

Петер Мадьяр

Премьер-министр Венгрии

Что важно понимать, этот рейд не имел никакой юридической основы — был абсолютно незаконным.

Таким образом, Виктор Орбан пытался заставить Украину возобновить работу нефтепровода "Дружба", который остановился после ударов РФ.

Мы заставим украинцев возобновить поставки нефти, — заявил экс-лидер Венгрии своей команде накануне начала рейда.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мадяр требует от Украины гарантий выполнения 11 условий Орбана насчет венгерской нацменьшины
Мадяр
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Трампа придумала, как спасти Орбана от тюрьмы
Орбан боится мести Мадьяра и просит Трампа о помощи
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан приказал захватить средства Сбербанка — расследование
Орбан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?