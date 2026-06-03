Мадяр вимагає в Орбана взяти відповідальність за рейд проти Ощадбанку
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Світ
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Мадяр вимагає в Орбана взяти відповідальність за рейд проти Ощадбанку

Мадяр став на бік України
Джерело:  online.ua

Новий лідер Угорщини Петер Мадяр публічно заявив, що його попередник Віктор Орбан повинен визнати свою причетність до операцію із захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні 2026 року.

Головні тези:

  • Згідно з даними Мадяра, саме Орбан керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. 
  • Новйи прем'єр-міністр Угорщини налаштований добитися справедливості у цій скандальній справі.

Мадяр став на бік України

Новий прем'єр-міністр Угорщини одним з перших відреагував на розслідування журналістів видання Telex.

У ньому йдеться про те, що саме Віктор Орбан був замовником захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку 5 березня поблизу Будапешта.

За словами Петера Мадяра, його попередним керував роботою правоохоронних органів та спецслужб у ручному режимі, ініціювавши проведення рейду.

Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг приймати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він має взяти на себе відповідальність.

Петер Мадяр

Петер Мадяр

Прем'єр-міністр Угорщини

Що важливо розуміти, цей рейд не мав жодного юридичного підґрунтя — був абсолютно незаконним.

Таким чином Віктор Орбан намагався змусити Україну відновити роботу нафтопроводу “Дружба”, який зупинився після ударів РФ.

Ми змусимо українців відновити постачання нафти, — заявив екслідер Угорщини своїй команді напередодні початку рейду.

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