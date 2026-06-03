Мадяр вимагає в Орбана взяти відповідальність за рейд проти Ощадбанку

Новий лідер Угорщини Петер Мадяр публічно заявив, що його попередник Віктор Орбан повинен визнати свою причетність до операцію із захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні 2026 року.

Мадяр став на бік України

Новий прем'єр-міністр Угорщини одним з перших відреагував на розслідування журналістів видання Telex.

У ньому йдеться про те, що саме Віктор Орбан був замовником захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку 5 березня поблизу Будапешта.

За словами Петера Мадяра, його попередним керував роботою правоохоронних органів та спецслужб у ручному режимі, ініціювавши проведення рейду.

Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг приймати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він має взяти на себе відповідальність. Петер Мадяр Прем'єр-міністр Угорщини

Що важливо розуміти, цей рейд не мав жодного юридичного підґрунтя — був абсолютно незаконним.

Таким чином Віктор Орбан намагався змусити Україну відновити роботу нафтопроводу “Дружба”, який зупинився після ударів РФ.