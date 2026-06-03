Шаг в ЕС. Украина и Венгрия достигли "всеобъемлющего соглашения" — Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что его страна достигла "всеобъемлющего соглашения" с Украиной по поводу венгерского нацменьшинства.

Мадяр объявил о "всеобъемлющем соглашении" с Украиной о венгерском нацменьшинстве

3 июня Мадяр заявил, что его правительство "за три недели" достигло того, чего экспремьер Венгрии Виктор Орбан и его команда "не смогли сделать за десять лет".

Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав 100-тысячного венгерского меньшинства. Петер Мадяр Премьер-министр Венгрии

Он отметил, что это соглашение является результатом нескольких недель интенсивных переговоров на экспертном уровне между Венгрией и Украиной, в которых участвовали также политические организации венгерской общины Закарпатья и церкви.

Мне очень приятно, что за день до Дня национального единства я могу объявить, что украинское правительство обязалось в ближайшее время включить согласованные меры в свое законодательное поле, тем самым предоставив нашим землякам в Закарпатье гораздо шире образовательные, культурные, языковые и политические права, чем те, что они имели до этого. Поделиться

По его словам, эти обязательства Украины "также будут отражены в ее плане действий по Европейскому Союзу".