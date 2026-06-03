Шаг в ЕС. Украина и Венгрия достигли "всеобъемлющего соглашения" — Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что его страна достигла "всеобъемлющего соглашения" с Украиной по поводу венгерского нацменьшинства.
Главные тезисы
- Венгрия и Украина достигли всеобъемлющего соглашения по вопросам венгерского нацменьшинства.
- Это соглашение способствует расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства в Украине.
Мадяр объявил о "всеобъемлющем соглашении" с Украиной о венгерском нацменьшинстве
3 июня Мадяр заявил, что его правительство "за три недели" достигло того, чего экспремьер Венгрии Виктор Орбан и его команда "не смогли сделать за десять лет".
Он отметил, что это соглашение является результатом нескольких недель интенсивных переговоров на экспертном уровне между Венгрией и Украиной, в которых участвовали также политические организации венгерской общины Закарпатья и церкви.
По его словам, эти обязательства Украины "также будут отражены в ее плане действий по Европейскому Союзу".
Если это произойдет, венгерское правительство поддержит открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины.
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