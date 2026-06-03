Крок до ЄС. Україна та Угорщина досягли "всеосяжної угоди" — Мадяр
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Крок до ЄС. Україна та Угорщина досягли "всеосяжної угоди" — Мадяр

Угорщина

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна досягла "всеосяжної угоди" з Україною щодо угорської нацменшини.

Головні тези:

  • Угода між Україною та Угорщиною стосовно угорської нацменшини є важливим кроком у напрямку наближення до Європейського Союзу.
  • Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вважає, що досягнута угода забезпечить розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини в Україні.

Мадяр оголосив про “всеосяжну угоду” з Україною щодо угорської нацменшини

3 червня Мадяр заявив, що його уряд "за три тижні" досяг того, чого експрем’єр Угорщини Віктор Орбан і його команда "не змогли зробити за десять років".

Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини.

Петер Мадяр

Петер Мадяр

Прем’єр-міністр Угорщини

Він зазначив, що ця угода є результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на експертному рівні між Угорщиною та Україною, у яких також брали участь політичні організації угорської громади Закарпаття та церкви.

Мені дуже приємно, що за день до Дня національної єдності я можу оголосити, що український уряд зобов’язався найближчим часом включити узгоджені заходи до свого законодавчого поля, тим самим надавши нашим землякам у Закарпатті набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж ті, що вони мали дотепер.

За його словами, ці зобов’язання України "також будуть відображені в її плані дій щодо Європейського Союзу".

Якщо це відбудеться — угорський уряд підтримає відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України.

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