Крок до ЄС. Україна та Угорщина досягли "всеосяжної угоди" — Мадяр

Мадяр оголосив про “всеосяжну угоду” з Україною щодо угорської нацменшини

3 червня Мадяр заявив, що його уряд "за три тижні" досяг того, чого експрем’єр Угорщини Віктор Орбан і його команда "не змогли зробити за десять років".

Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини. Петер Мадяр Прем’єр-міністр Угорщини

Він зазначив, що ця угода є результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на експертному рівні між Угорщиною та Україною, у яких також брали участь політичні організації угорської громади Закарпаття та церкви.

Мені дуже приємно, що за день до Дня національної єдності я можу оголосити, що український уряд зобов’язався найближчим часом включити узгоджені заходи до свого законодавчого поля, тим самим надавши нашим землякам у Закарпатті набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж ті, що вони мали дотепер. Поширити

За його словами, ці зобов’язання України "також будуть відображені в її плані дій щодо Європейського Союзу".