Крок до ЄС. Україна та Угорщина досягли "всеосяжної угоди" — Мадяр

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна досягла "всеосяжної угоди" з Україною щодо угорської нацменшини.
Головні тези:
- Угода між Україною та Угорщиною стосовно угорської нацменшини є важливим кроком у напрямку наближення до Європейського Союзу.
- Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вважає, що досягнута угода забезпечить розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини в Україні.
Мадяр оголосив про “всеосяжну угоду” з Україною щодо угорської нацменшини
3 червня Мадяр заявив, що його уряд "за три тижні" досяг того, чого експрем’єр Угорщини Віктор Орбан і його команда "не змогли зробити за десять років".
Він зазначив, що ця угода є результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на експертному рівні між Угорщиною та Україною, у яких також брали участь політичні організації угорської громади Закарпаття та церкви.
За його словами, ці зобов’язання України "також будуть відображені в її плані дій щодо Європейського Союзу".
Якщо це відбудеться — угорський уряд підтримає відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України.
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