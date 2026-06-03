Угорщина продовжить купувати російські енергоресурси — Мадяр
Категорія
Економіка
Дата публікації

Угорщина продовжить купувати російські енергоресурси — Мадяр

Мадяр
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Джерело:  Frankfurter Allgemeine Zeitung

Європа повернеться до російських джерел енергії та скасує санкції проти Кремля після завершення війни в Україні, заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. А Угорщина не збирається відмовлятися від російських енергоносіїв.

Головні тези:

  • Угорщина планує продовжувати закуповувати російський газ та нафту навіть після завершення війни в Україні, заявив Петер Мадяр.
  • Прем'єр-міністр Угорщини підкреслив, що конкурентоспроможність Європи вимагає повернення до російських джерел енергії та скасування санкцій проти Росії.

Мадяр пообіцяв і надалі купувати російські нафту і газ

Коли війна закінчиться, Європа частково повернеться до російських джерел енергії та скасує санкції, адже йдеться про конкурентоспроможність усієї Європи, і ніхто не зацікавлений у тому, щоб у разі майбутнього миру підтримувати нову економічну та політичну холодну війну. Для цього, звісно, війна має закінчитися, — ще раз підкреслив Мадяр.

Зі свого боку, Угорщина буде продовжувати купувати російський газ та нафту, як і за прем’єрства Віктора Орбана. Його наступник Мадяр пояснює це географічним розташуванням та нарікає на злидні.

Угорці обрали мене прем'єр-міністром Угорщини. До завдань мого уряду, серед іншого, належать забезпечення енергетичної безпеки, надійності постачання та якомога нижчих цін на енергоносії. За останні роки Угорщина стала найбіднішою та найкорумпованішою країною ЄС. Три мільйони людей живуть за межею бідності.

Петер Мадяр

Петер Мадяр

Прем'єр-міністр Угорщини

Тож Мадяр вважає, що Будапешт залежить від московської енергії, і це ніяк не змінити, незважаючи на російську агресію проти України.

Наші сусіди в ЄС повинні розуміти, що Угорщина — це країна, що не має виходу до моря. Ми все ще залежимо від російської нафти, і це неможливо змінити з дня на день. У нас вже роками немає економічного зростання, а для зростання нам потрібна дешева енергія. Звісно, ми робимо все, щоб диверсифікувати наші джерела енергії, але ми не можемо дозволити собі, щоб конкурентоспроможність наших підприємств і далі знижувалася, а енергетична бідність угорських сімей зростала.

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