Європа повернеться до російських джерел енергії та скасує санкції проти Кремля після завершення війни в Україні, заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. А Угорщина не збирається відмовлятися від російських енергоносіїв.
Головні тези:
- Угорщина планує продовжувати закуповувати російський газ та нафту навіть після завершення війни в Україні, заявив Петер Мадяр.
- Прем'єр-міністр Угорщини підкреслив, що конкурентоспроможність Європи вимагає повернення до російських джерел енергії та скасування санкцій проти Росії.
Мадяр пообіцяв і надалі купувати російські нафту і газ
Зі свого боку, Угорщина буде продовжувати купувати російський газ та нафту, як і за прем’єрства Віктора Орбана. Його наступник Мадяр пояснює це географічним розташуванням та нарікає на злидні.
Тож Мадяр вважає, що Будапешт залежить від московської енергії, і це ніяк не змінити, незважаючи на російську агресію проти України.
Наші сусіди в ЄС повинні розуміти, що Угорщина — це країна, що не має виходу до моря. Ми все ще залежимо від російської нафти, і це неможливо змінити з дня на день. У нас вже роками немає економічного зростання, а для зростання нам потрібна дешева енергія. Звісно, ми робимо все, щоб диверсифікувати наші джерела енергії, але ми не можемо дозволити собі, щоб конкурентоспроможність наших підприємств і далі знижувалася, а енергетична бідність угорських сімей зростала.
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