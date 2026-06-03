Європа повернеться до російських джерел енергії та скасує санкції проти Кремля після завершення війни в Україні, заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. А Угорщина не збирається відмовлятися від російських енергоносіїв.

Мадяр пообіцяв і надалі купувати російські нафту і газ

Коли війна закінчиться, Європа частково повернеться до російських джерел енергії та скасує санкції, адже йдеться про конкурентоспроможність усієї Європи, і ніхто не зацікавлений у тому, щоб у разі майбутнього миру підтримувати нову економічну та політичну холодну війну. Для цього, звісно, війна має закінчитися, — ще раз підкреслив Мадяр. Поширити

Зі свого боку, Угорщина буде продовжувати купувати російський газ та нафту, як і за прем’єрства Віктора Орбана. Його наступник Мадяр пояснює це географічним розташуванням та нарікає на злидні.

Угорці обрали мене прем'єр-міністром Угорщини. До завдань мого уряду, серед іншого, належать забезпечення енергетичної безпеки, надійності постачання та якомога нижчих цін на енергоносії. За останні роки Угорщина стала найбіднішою та найкорумпованішою країною ЄС. Три мільйони людей живуть за межею бідності. Петер Мадяр Прем'єр-міністр Угорщини

Тож Мадяр вважає, що Будапешт залежить від московської енергії, і це ніяк не змінити, незважаючи на російську агресію проти України.