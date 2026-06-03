Венгрия продолжат покупать российские энергоресурсы — Мадяр
Категория
Экономика
Дата публикации

Венгрия продолжат покупать российские энергоресурсы — Мадяр

Мадяр
Read in English
Читати українською
Источник:  Frankfurter Allgemeine Zeitung

Европа вернется в российские источники энергии и отменит санкции против Кремля после завершения войны в Украине, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр. Венгрия же не собирается отказываться от российских энергоносителей.

Главные тезисы

  • Венгрия под руководством Петера Мадяра планирует оставаться верной российским поставкам энергоносителей.
  • Мадяр высказывает уверенность в необходимости возвращения Европы к российским источникам энергии для обеспечения конкурентоспособности.

Мадяр пообещал и дальше покупать российские нефть и газ

Когда война закончится, Европа частично вернется к российским источникам энергии и отменит санкции, ведь речь идет о конкурентоспособности всей Европы, и никто не заинтересован в том, чтобы в случае будущего мира поддерживать новую экономическую и политическую холодную войну. Для этого, конечно, война должна закончиться, еще раз подчеркнул Мадяр.

Со своей стороны Венгрия будет продолжать покупать российский газ и нефть, как и при премьерстве Виктора Орбана. Его преемник Мадяр объясняет это географическим расположением и сетует на нищету.

Венгры избрали меня премьер-министром Венгрии. К задачам моего правительства, среди прочего, относятся обеспечение энергетической безопасности, надежности поставок и как можно более низких цен на энергоносители. За последние годы Венгрия стала самой бедной и коррумпированной страной ЕС. Три миллиона человек живут за чертой бедности.

Петер Мадяр

Петер Мадяр

Премьер-министр Венгрии

Мадяр считает, что Будапешт зависит от московской энергии, и это никак не изменить, несмотря на российскую агрессию против Украины.

Наши соседи в ЕС должны понимать, что Венгрия — это страна, не имеющая выхода к морю. Мы все еще зависим от российской нефти, и это невозможно изменить с каждым днем. У нас уже годы нет экономического роста, а для роста нам нужна дешевая энергия. Конечно, мы делаем все, чтобы диверсифицировать наши источники энергии, но мы не можем позволить себе, чтобы конкурентоспособность наших предприятий продолжала снижаться, а энергетическая бедность венгерских семей росла.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это настоящий разрыв". Путин бросил вызов лидеру Венгрии Мадьяру
Мадьяр
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мадяр требует от Украины гарантий выполнения 11 условий Орбана насчет венгерской нацменьшины
Мадяр
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Мадьяр требует у Орбана взять ответственность за рейд против Ощадбанка
Мадьяр встал на сторону Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?