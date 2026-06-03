Европа вернется в российские источники энергии и отменит санкции против Кремля после завершения войны в Украине, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр. Венгрия же не собирается отказываться от российских энергоносителей.
Главные тезисы
- Венгрия под руководством Петера Мадяра планирует оставаться верной российским поставкам энергоносителей.
- Мадяр высказывает уверенность в необходимости возвращения Европы к российским источникам энергии для обеспечения конкурентоспособности.
Мадяр пообещал и дальше покупать российские нефть и газ
Со своей стороны Венгрия будет продолжать покупать российский газ и нефть, как и при премьерстве Виктора Орбана. Его преемник Мадяр объясняет это географическим расположением и сетует на нищету.
Мадяр считает, что Будапешт зависит от московской энергии, и это никак не изменить, несмотря на российскую агрессию против Украины.
Наши соседи в ЕС должны понимать, что Венгрия — это страна, не имеющая выхода к морю. Мы все еще зависим от российской нефти, и это невозможно изменить с каждым днем. У нас уже годы нет экономического роста, а для роста нам нужна дешевая энергия. Конечно, мы делаем все, чтобы диверсифицировать наши источники энергии, но мы не можем позволить себе, чтобы конкурентоспособность наших предприятий продолжала снижаться, а энергетическая бедность венгерских семей росла.
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