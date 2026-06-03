Европа вернется в российские источники энергии и отменит санкции против Кремля после завершения войны в Украине, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр. Венгрия же не собирается отказываться от российских энергоносителей.

Мадяр пообещал и дальше покупать российские нефть и газ

Когда война закончится, Европа частично вернется к российским источникам энергии и отменит санкции, ведь речь идет о конкурентоспособности всей Европы, и никто не заинтересован в том, чтобы в случае будущего мира поддерживать новую экономическую и политическую холодную войну. Для этого, конечно, война должна закончиться, еще раз подчеркнул Мадяр. Поделиться

Со своей стороны Венгрия будет продолжать покупать российский газ и нефть, как и при премьерстве Виктора Орбана. Его преемник Мадяр объясняет это географическим расположением и сетует на нищету.

Венгры избрали меня премьер-министром Венгрии. К задачам моего правительства, среди прочего, относятся обеспечение энергетической безопасности, надежности поставок и как можно более низких цен на энергоносители. За последние годы Венгрия стала самой бедной и коррумпированной страной ЕС. Три миллиона человек живут за чертой бедности. Петер Мадяр Премьер-министр Венгрии

Мадяр считает, что Будапешт зависит от московской энергии, и это никак не изменить, несмотря на российскую агрессию против Украины.