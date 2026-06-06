Мадяр анонсував "докорінну трансформацію" державних медіа Угорщини
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Мадяр анонсував "докорінну трансформацію" державних медіа Угорщини

Мадяр

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр анонсував внесення до парламенту законопроєкту про "докорінну трансформацію" державних медіа, які в епоху Віктора Орбана були перетворені на інформаційний рупор влади.

Головні тези:

  • Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр анонсував законопроєкт про докорінну трансформацію державних медіа.
  • Ця ініціатива спрямована на забезпечення більш збалансованого висвітлення новин та свободу вираження думок.

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Про це він заявив у своєму Facebook. 6 червня Мадяр повідомив, що наступного тижня уряд внесе законопроєкт, який запустить "повну трансформацію" державних медіа.

Наша мета — забезпечити збалансоване висвітлення подій. Новини — це святе, думка має бути вільною.

Раніше угорська поліція почала розслідування щодо компаній одного з найвідоміших медіамагнатів країни, який упродовж багатьох років отримував великі державні контракти за часів уряду Віктора Орбана.

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