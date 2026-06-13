Історична угода щодо угорської меншини на Закарпатті набула чинності — Мадяр

Україна та Угорщина офіційно уклали історичну угоду щодо щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті.

Україна та Угорщина уклали “історичну угоду”, вона набула чинності — Мадяр

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади в Закарпатті набула чинності. Петер Мадяр Прем'єр-міністр Угорщини

Хоча повний текст угоди ще не опубліковано, раніше угорський прем'єр заявляв, що Україна зобов'язалася до всебічного врегулювання питань, що стосуються освітніх, мовних, культурних та політичних прав приблизно 100 000 етнічних угорців, які проживають на Закарпатті.

Переговори з цього питання вже розпочалися за попереднього уряду Віктора Орбана, але не призвели до остаточної угоди. Поширити

За словами Мадяра, його адміністрація змогла завершити процес протягом кількох тижнів, зберігаючи при цьому давні вимоги Угорщини щодо захисту меншин.

За кілька тижнів нам вдалося вирішити проблему, яку уряд Орбана не зміг вирішити за десять років.

Угорський прем'єр додав, що Україна офіційно включила свої зобов'язання до плану дій щодо прав меншин, підготовленого в рамках процесу вступу до ЄС.

Як наслідок, виконання обіцянок, даних угорській меншині, фактично також стало вимогою ЄС.

Це означає, що виконання зобов’язань України також стало очікуванням Європейського Союзу.

Він додав, що як Європейська комісія, так і Європейська рада стежитимуть за дотриманням Україною зобов'язань. Якщо Київ не виконає своїх зобов'язань щодо прав меншин, подальший прогрес у процесі приєднання може бути заблоковано.