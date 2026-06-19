Мадяр позбавив Україну шансу на швидкий вступ в ЄС

Новий угорський лідер Петер Мадяр офіційно підтвердив, що зробив все можливе для виключення з декларації саміту Євросоюзу пункту про прискорений вступ України. За його словами, це було “нелегко”.
Головні тези:
- Мадяр наголосив, що вніс суттєві зміни у текст документу.
- Також він не підтримує ідею швидкого відкриття решти кластерів.
Мадяр хизується, що створив для України нові проблеми
Про результати своїх зусиль глава угорського уряду розповів в соціальних мережах.
Він чітко дав зрозуміти, що фінальний документ "був суттєво доопрацьований за пропозицією Угорщини".
За його словами, фактично вперше за півтора року з’явилася можливість ухвалити підсумкову декларацію, схвалену всіма державами-членами.
Що важливо розуміти, нещодавно він розповів про свої сумніви, а також сумніви інших країн щодо можливості термінового відкриття решти кластерів для України.
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