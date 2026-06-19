Мадяр позбавив Україну шансу на швидкий вступ в ЄС
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Політика
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Мадяр позбавив Україну шансу на швидкий вступ в ЄС

Мадяр хизується, що створив для України нові проблеми
Джерело:  online.ua

Новий угорський лідер Петер Мадяр офіційно підтвердив, що зробив все можливе для виключення з декларації саміту Євросоюзу пункту про прискорений вступ України. За його словами, це було “нелегко”.

Головні тези:

  • Мадяр наголосив, що вніс суттєві зміни у текст документу.
  • Також він не підтримує ідею швидкого відкриття решти кластерів.

Мадяр хизується, що створив для України нові проблеми

Про результати своїх зусиль глава угорського уряду розповів в соціальних мережах.

Він чітко дав зрозуміти, що фінальний документ "був суттєво доопрацьований за пропозицією Угорщини".

Ба більше, у зв’язку з процесом вступу України до ЄС за моєю ініціативою в останній момент із тексту було вилучено формулювання, що вказувало на прискорення вступу. Це було нелегко.

Петер Мадяр

Петер Мадяр

Прем'єр-міністр Угорщини

За його словами, фактично вперше за півтора року з’явилася можливість ухвалити підсумкову декларацію, схвалену всіма державами-членами.

Так буває, коли хтось приходить не лише для того, щоб погрожувати й сіяти страх, а й прагне знайти компроміс, — стверджує Петер Мадяр.

Що важливо розуміти, нещодавно він розповів про свої сумніви, а також сумніви інших країн щодо можливості термінового відкриття решти кластерів для України.

В ЄС є ті, хто хочуть відкрити всі кластери негайно; є ті, хто хочуть відкрити тільки два кластера, а я нагадую, що ми щойно відкрили перший кластер і чорнила ще не висохли, — заявив Мадяр.

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