Мадяр позбавив Україну шансу на швидкий вступ в ЄС

Новий угорський лідер Петер Мадяр офіційно підтвердив, що зробив все можливе для виключення з декларації саміту Євросоюзу пункту про прискорений вступ України. За його словами, це було “нелегко”.

Мадяр хизується, що створив для України нові проблеми

Про результати своїх зусиль глава угорського уряду розповів в соціальних мережах.

Він чітко дав зрозуміти, що фінальний документ "був суттєво доопрацьований за пропозицією Угорщини".

Ба більше, у зв’язку з процесом вступу України до ЄС за моєю ініціативою в останній момент із тексту було вилучено формулювання, що вказувало на прискорення вступу. Це було нелегко. Петер Мадяр Прем'єр-міністр Угорщини

За його словами, фактично вперше за півтора року з’явилася можливість ухвалити підсумкову декларацію, схвалену всіма державами-членами.

Так буває, коли хтось приходить не лише для того, щоб погрожувати й сіяти страх, а й прагне знайти компроміс, — стверджує Петер Мадяр. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно він розповів про свої сумніви, а також сумніви інших країн щодо можливості термінового відкриття решти кластерів для України.