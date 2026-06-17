Мадяр наказав провести негайне розслідування у справі рейду Орбана проти Ощадбанку

Угорський лідер Петер Мадяр оголосив, що вже доручив розпочати офіційне розслідування у зв’язку з діями окремих органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів “Ощадбанку”.
Головні тези:
- Ще місяць тому команда Орбана повернула Україні гроші та цінності “Ощадбанку”.
- Попри це, вона досі не визнала, що вчинила злочин.
Мадяр налаштований притягнути Орбана до відповідальності
Що важливо розуміти, офіційний Київ багато разів публічно закликав нову угорську владу провести незалежне та об’єктивне розслідування всіх обставин захоплення інкасаторів і цінностей “Ощадбанку”.
Окрім того, Україна розраховує на адекватну компенсацію за завдану фізичну і моральну шкоду.
17 червня Петер Мадяр офіційно підтвердив, що його команда вже працює в цьому напрямку.
Варто також зазначити, що нещодавно глава угорського уряду обурився результатами розслідування угорських ЗМІ.
У ньому йшлося про те, що його попередник, Віктор Орбан, особисто віддав наказ про проведення операції із захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні.
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