Мадяр наказав провести негайне розслідування у справі рейду Орбана проти Ощадбанку

Угорський лідер Петер Мадяр оголосив, що вже доручив розпочати офіційне розслідування у зв’язку з діями окремих органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів “Ощадбанку”.

Мадяр налаштований притягнути Орбана до відповідальності

Що важливо розуміти, офіційний Київ багато разів публічно закликав нову угорську владу провести незалежне та об’єктивне розслідування всіх обставин захоплення інкасаторів і цінностей “Ощадбанку”.

Окрім того, Україна розраховує на адекватну компенсацію за завдану фізичну і моральну шкоду.

17 червня Петер Мадяр офіційно підтвердив, що його команда вже працює в цьому напрямку.

Ми доручили провести негайне внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про український "золотий конвой". Генеральний прокурор повинен негайно зайнятися цим питанням. Петер Мадяр undefined

Варто також зазначити, що нещодавно глава угорського уряду обурився результатами розслідування угорських ЗМІ.