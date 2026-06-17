Венгерский лидер Петер Мадьяр объявил, что уже поручил начать официальное расследование в связи с действиями отдельных органов по захвату украинских инкассаторов и средств Ощадбанка.

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Что важно понимать, официальный Киев многократно публично призвал новую венгерскую власть провести независимое и объективное расследование всех обстоятельств захвата инкассаторов и ценностей “Ощадбанка”.

Кроме того, Украина рассчитывает на адекватную компенсацию за нанесенный физический и моральный ущерб.

17 июня Петер Мадьяр официально подтвердил, что его команда уже работает в этом направлении.

Мы поручили провести немедленное внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Центре борьбы с терроризмом и других соответствующих органах в связи с делом об украинском "золотом конвое". Генеральный прокурор должен немедленно заняться этим вопросом. Петер Мадьяр undefined

Следует также отметить, что недавно глава венгерского правительства возмутился результатами расследования венгерских СМИ.