Мадьяр приказал провести немедленное расследование по делу рейда Орбана против Ощадбанка
Категория
Мир
Дата публикации

Мадьяр приказал провести немедленное расследование по делу рейда Орбана против Ощадбанка

Мадяр настроен притянуть Орбана к ответственности
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Источник:  online.ua

Венгерский лидер Петер Мадьяр объявил, что уже поручил начать официальное расследование в связи с действиями отдельных органов по захвату украинских инкассаторов и средств Ощадбанка.

Главные тезисы

  • Еще месяц назад команда Орбана вернула Украине деньги и ценности “Ощадбанка”.
  • Несмотря на это, она до сих пор не признала, что совершила преступление.

Мадяр настроен притянуть Орбана к ответственности

Что важно понимать, официальный Киев многократно публично призвал новую венгерскую власть провести независимое и объективное расследование всех обстоятельств захвата инкассаторов и ценностей “Ощадбанка”.

Кроме того, Украина рассчитывает на адекватную компенсацию за нанесенный физический и моральный ущерб.

17 июня Петер Мадьяр официально подтвердил, что его команда уже работает в этом направлении.

Мы поручили провести немедленное внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Центре борьбы с терроризмом и других соответствующих органах в связи с делом об украинском "золотом конвое". Генеральный прокурор должен немедленно заняться этим вопросом.

Петер Мадьяр

Петер Мадьяр

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Следует также отметить, что недавно глава венгерского правительства возмутился результатами расследования венгерских СМИ.

В нем речь шла о том, что его предшественник, Виктор Орбан, лично отдал приказ о проведении операции по захвату украинских инкассаторов и имущества “Ощадбанка” в марте.

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