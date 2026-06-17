Мадьяр приказал провести немедленное расследование по делу рейда Орбана против Ощадбанка

Венгерский лидер Петер Мадьяр объявил, что уже поручил начать официальное расследование в связи с действиями отдельных органов по захвату украинских инкассаторов и средств Ощадбанка.
Главные тезисы
- Еще месяц назад команда Орбана вернула Украине деньги и ценности “Ощадбанка”.
- Несмотря на это, она до сих пор не признала, что совершила преступление.
Мадяр настроен притянуть Орбана к ответственности
Что важно понимать, официальный Киев многократно публично призвал новую венгерскую власть провести независимое и объективное расследование всех обстоятельств захвата инкассаторов и ценностей “Ощадбанка”.
Кроме того, Украина рассчитывает на адекватную компенсацию за нанесенный физический и моральный ущерб.
17 июня Петер Мадьяр официально подтвердил, что его команда уже работает в этом направлении.
Следует также отметить, что недавно глава венгерского правительства возмутился результатами расследования венгерских СМИ.
В нем речь шла о том, что его предшественник, Виктор Орбан, лично отдал приказ о проведении операции по захвату украинских инкассаторов и имущества “Ощадбанка” в марте.
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