"Бавовна" в окупованому Криму — всі подробиці та відео

Протягом минулої ночі в тимчасово окупованому Росією Криму гриміли гучні вибухи. На цьому тлі влада РФ перекрила Керченський міст, а місцеві мешканці повідомляли про масштабні пожежі, зокрема в Керчі.

"Бавовна" в Криму 21 червня — що наразі відомо

Вночі російські окупанти оголосили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Повітряна тривога лунала у Севастополі, а в районі мису Фіолент прогриміли гучні вибухи.

Згодом Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив, що в Керчі внаслідок атак України спалахнув паливний термінал морського порту.

Над ним почав здійматися стовп густого чорного диму.

За словами очевидців, приліт стався і в Білогорську — там також почалася пожежа. За попередніми даними, там горить електропідстанція.

Протягом ночі в морському торговому порту Керчі стрімко збільшувалася кількість теплових сигнатур.

Аналітики дійшли висновку, що під удар міг потрапити спеціалізований комплекс із транспортної обробки вантажів та перевалки скрапленого газу.

Що важливо розуміти, за 600 метрів на захід розташований паливний термінал власника мережі автозаправок компанії "ТЕС".