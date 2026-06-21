Сили оборони розгромили 18 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони розгромили 18 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 20 червня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили вісімнадцять районів зосередження живої сили та одну артилерійську систему російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1579 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 213 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 21 червня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 391 1950 (+1 290) осіб

  • танків — 12 049 (+8) од.

  • бойових броньованих машин — 24 797 (+10) од.

  • артилерійських систем — 44 479 (+93) од.

  • РСЗВ — 1 885 (+2) од.

  • засобів ППО — 1 435 (+2) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 703 (+8) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 364 149 (+2 346) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 109 817 (+475) од.

  • спеціальної техніки — 4 316 (+2) од.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 85 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб.

Крім того, загарбники застосували 10 489 дронів-камікадзе та здійснили 3030 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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