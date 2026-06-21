Сили оборони розгромили 18 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 20 червня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили вісімнадцять районів зосередження живої сили та одну артилерійську систему російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1579 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 213 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 21 червня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 391 1950 (+1 290) осіб
танків — 12 049 (+8) од.
бойових броньованих машин — 24 797 (+10) од.
артилерійських систем — 44 479 (+93) од.
РСЗВ — 1 885 (+2) од.
засобів ППО — 1 435 (+2) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 703 (+8) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 364 149 (+2 346) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 109 817 (+475) од.
спеціальної техніки — 4 316 (+2) од.
Крім того, загарбники застосували 10 489 дронів-камікадзе та здійснили 3030 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
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