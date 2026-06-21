Зеленський розкрив подробиці атаки на військові цілі у Криму — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський розкрив подробиці атаки на військові цілі у Криму — відео

Володимир Зеленський
Атака СОУ на Крим 21 червня - подробиці від Зеленського
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21 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони України провели нові успішні операції з метою знищення ворожих об'єктів в тимчасово окупованому Росією Криму. Він також показав результати роботи СОУ.

Головні тези:

  • На Краснодарщині палає морська логістика ворога.
  • Також під удари потрапили 4 радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 

Атака СОУ на Крим 21 червня — подробиці від Зеленського

Цієї ночі наші далекобійні санкції застосовувались по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На тлі останніх подій глава держави висловив вдячність воїнам СБУ, СБС, ГУР та ССО — саме їм вдалося провести успішні операції на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту.

Зеленський підтвердив, що цього разу під удари Сил оборони України потрапили ворожі цілі по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Ба більше, вдалося влучно уразитиросійську військову логістику, а також 4 радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та два комплекси «Панцир».

Вдячний усім нашим воїнам за влучність і професіоналізм. Тільки силу Росія розуміє, і наша далекобійна сила точно працює на мир. Слава Україні! — наголосив Зеленський.

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