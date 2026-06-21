Аксьонов заявив, що АЗС Криму припиняють продаж пального
Категорія
Економіка
Дата публікації

Аксьонов заявив, що АЗС Криму припиняють продаж пального

Аксьонов публічно визнав критичну ситуацію з пальним у Криму
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Джерело:  online.ua

Вранці 21 червня ставленик Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов оголосив, що АЗС на півострові припиняють продаж палива, а заправлятимуть лише транспорт держслужб.

Головні тези:

  • Аксьонов вирішив не називати причину такого рішення.
  • Однак його заява пролунала одразу після потужної атаки України на російські військові цілі на півострові.

Аксьонов публічно визнав критичну ситуацію з пальним у Криму

Шановні кримчани, з 9.00 на кримських АЗС відпустку палива за готівковий та безготівковий розрахунок та за талони юридичним та фізичним особам буде припинено. Паливо відпускатиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Республіки Крим, — заявив поплічник Путіна.

За його словами, про всі ухвалені рішення, згідно з режимом дії АЗС, буде повідомлено додатково.

Прошу всіх дотримуватися спокою та користуватися лише офіційними джерелами інформації, — цинічно закликав ставленик Кремля у Криму.

Попри це, він вирішив не пояснювати мешканцям півострова причину такого рішення.

Що важливо розуміти, нещодавно в оперштабі Кубані заявили про призупинення поромних перевезень через Керченську переправу та необхідність водіям вантажівок добиратися до Криму «сухопутним коридором».

На поромах, зокрема, постачали паливо на анексований РФ півострів.

Протягом минулої ночі відбулася нова масована атака Сил оборони України на військові цілі російських загарбників у Криму.

Згідно з останніми даними, в Керчі горить нафтобаза Керченського торговельного порту, а на російському березі Керченської протоки горить порт «Кавказ».

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