Вранці 21 червня ставленик Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов оголосив, що АЗС на півострові припиняють продаж палива, а заправлятимуть лише транспорт держслужб.

Аксьонов публічно визнав критичну ситуацію з пальним у Криму

Шановні кримчани, з 9.00 на кримських АЗС відпустку палива за готівковий та безготівковий розрахунок та за талони юридичним та фізичним особам буде припинено. Паливо відпускатиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Республіки Крим, — заявив поплічник Путіна. Поширити

За його словами, про всі ухвалені рішення, згідно з режимом дії АЗС, буде повідомлено додатково.

Прошу всіх дотримуватися спокою та користуватися лише офіційними джерелами інформації, — цинічно закликав ставленик Кремля у Криму. Поширити

Попри це, він вирішив не пояснювати мешканцям півострова причину такого рішення.

Що важливо розуміти, нещодавно в оперштабі Кубані заявили про призупинення поромних перевезень через Керченську переправу та необхідність водіям вантажівок добиратися до Криму «сухопутним коридором».

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