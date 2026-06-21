Аксенов заявил, что АЗС Крыма прекращают продажу топлива

Утром 21 июня ставленник Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов объявил, что АЗС на полуострове прекращают продажу топлива, а будут заправлять только транспорт госслужб.

Аксенов публично признал критическую ситуацию с топливом в Крыму

Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС, отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, — заявил приспешник Путина. Поделиться

По его словам, обо всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно.

Прошу всех соблюдать покой и пользоваться только официальными источниками информации, — цинично призвал ставленник Кремля в Крыму. Поделиться

Тем не менее, он не захотел объяснять жителям полуострова причину такого решения.

Что важно понимать, недавно в оперштабе Кубани заявили о приостановке паромных перевозок через Керченскую переправу и необходимость водителям грузовиков добираться в Крым «сухопутным коридором».

На паромах, в частности, снабжали топливо на аннексированный РФ полуостров.

В минувшую ночь произошла новая массированная атака Сил обороны Украины на военные цели российских захватчиков в Крыму.