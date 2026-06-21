Аксенов заявил, что АЗС Крыма прекращают продажу топлива

Утром 21 июня ставленник Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов объявил, что АЗС на полуострове прекращают продажу топлива, а будут заправлять только транспорт госслужб.
Главные тезисы
- Аксенов решил не называть причину такого решения.
- Однако его заявление прозвучало сразу после мощной атаки Украины на российские военные цели на полуострове.
Аксенов публично признал критическую ситуацию с топливом в Крыму
По его словам, обо всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно.
Тем не менее, он не захотел объяснять жителям полуострова причину такого решения.
Что важно понимать, недавно в оперштабе Кубани заявили о приостановке паромных перевозок через Керченскую переправу и необходимость водителям грузовиков добираться в Крым «сухопутным коридором».
На паромах, в частности, снабжали топливо на аннексированный РФ полуостров.
В минувшую ночь произошла новая массированная атака Сил обороны Украины на военные цели российских захватчиков в Крыму.
Согласно последним данным, в Керчи горит нефтебаза Керченского торгового порта, а на российском берегу Керченского пролива горит порт "Кавказ".
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