Зеленский раскрыл подробности атаки на военные цели в Крыму — видео

21 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины провели новые успешные операции по уничтожению вражеских объектов во временно оккупированном Россией Крыму. Он показал результаты работы СОУ.
Главные тезисы
- На Краснодарщине горит морская логистика врага.
- Также под удары попали 4 радиолокационные станции из состава комплексов С-400.
Атака СОУ на Крым 21 июня — подробности от Зеленского
На фоне последних событий глава государства выразил благодарность воинам СБУ, СБС, ГУР и ССО — именно им удалось провести успешные операции на расстоянии около 300 километров от линии фронта.
Зеленский подтвердил, что в этот раз под удары Сил обороны Украины попали вражеские цели с обеих сторон Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебаза во временно оккупированной Керчи.
Более того, удалось точно поразить россискую военную логистику, а также 4 радиолокационные станции из состава комплексов С-400 и два комплекса «Панцирь».
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