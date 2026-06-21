Україна уразила нафтовий термінал у Керчі та порт "Кавказ"

21 червня Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про влучні атаки Сил оборони України на Тюменський НПЗ у Росії, нафтовий термінал у Керчі, порт "Кавказ" та логістичну інфраструктуру російських загарбників.
Головні тези:
- Ворог не зміг вберегти нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1" у Керчі.
- Наслідки усіх атак наразі ще уточнюються.
Нові операції СОУ 20-21 червня — які результати
Цього разу під удар українських воїнів потрапив Тюменський нафтопереробний завод ("Антипінський"), який знаходиться в Росії.
Що важливо розуміти, дронам довелося подолати відстань у понад 2000 км, щоб уразити цю ціль.
Ще однією ціллю для СОУ став нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1" — там почалася пожежа.
Йдеться про один із головних об'єктів перевалки та зберігання паливно-мастильних матеріалів в Криму та використовується для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ.
Ба більше, відбулися успішні атаки на залізничні мости через Північнокримський канал у районі Роздольного, в районі Петерсгагена Запорізької області, а також міст через Сиваш у районі Чонгара.
Не зміг ворог вберегти і пункт управління в районі Почаєва Бєлгородської області, а також пункти управління БпЛА у районах Мирного та Новоіванівки Запорізької області, Комара на Донеччині та Горок Брянської області.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-