Україна уразила нафтовий термінал у Керчі та порт "Кавказ"
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила нафтовий термінал у Керчі та порт "Кавказ"

Генштаб ЗСУ
Нові операції СОУ 20-21 червня - які результати
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21 червня Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про влучні атаки Сил оборони України на Тюменський НПЗ у Росії, нафтовий термінал у Керчі, порт "Кавказ" та логістичну інфраструктуру російських загарбників.

Головні тези:

  • Ворог не зміг вберегти нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1" у Керчі.
  • Наслідки усіх атак наразі ще уточнюються.

Нові операції СОУ 20-21 червня — які результати

Цього разу під удар українських воїнів потрапив Тюменський нафтопереробний завод ("Антипінський"), який знаходиться в Росії.

Що важливо розуміти, дронам довелося подолати відстань у понад 2000 км, щоб уразити цю ціль.

Тюменський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру та має потужність близько 7,5–9 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти, зокрема і для потреб російської армії.

Ще однією ціллю для СОУ став нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1" — там почалася пожежа.

Йдеться про один із головних об'єктів перевалки та зберігання паливно-мастильних матеріалів в Криму та використовується для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ.

Також, в ніч на 21 червня, уражено порт "Кавказ" у Краснодарському краї російської федерації. Підтверджено пожежу на території порту. Порт "Кавказ" є важливим логістичним вузлом, який забезпечує морське сполучення між Краснодарським краєм та тимчасово окупованим Кримом та задіяний в забезпеченні військ рф.

Ба більше, відбулися успішні атаки на залізничні мости через Північнокримський канал у районі Роздольного, в районі Петерсгагена Запорізької області, а також міст через Сиваш у районі Чонгара.

Не зміг ворог вберегти і пункт управління в районі Почаєва Бєлгородської області, а також пункти управління БпЛА у районах Мирного та Новоіванівки Запорізької області, Комара на Донеччині та Горок Брянської області.

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