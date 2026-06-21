Украина поразила нефтяной терминал в Керчи и порт "Кавказ"

21 июня Генеральный штаб ВСУ отчитался о метких атаках Сил обороны Украины на Тюменский НПЗ в России, нефтяной терминал в Керчи, порт "Кавказ" и логистическую инфраструктуру российских захватчиков.
Главные тезисы
- Враг не смог уберечь нефтяной терминал "ТЭС-Терминал-1" в Керчи.
- Последствия всех атак пока еще уточняются.
Новые операции СОУ 20-21 июня — какие результаты
В этот раз под удар украинских воинов попал находящийся в России Тюменский нефтеперерабатывающий завод ("Антипинский").
Что важно понимать, дронам пришлось преодолеть расстояние более 2000 км, чтобы поразить эту цель.
Еще одной целью для СОУ стал нефтяной терминал "ТЭС-Терминал-1" — там начался пожар.
Речь идет об одном из главных объектов перевалки и хранения горюче-смазочных материалов в Крыму и используется для обеспечения потребностей оккупационной группировки войск.
Более того, произошли успешные атаки на железнодорожные мосты через Северокрымский канал в районе Раздольного, в районе Петерсгагена Запорожской области, а также мост через Сиваш в районе Чонгара.
Не смог враг уберечь и пункт управления в районе Почаева Белгородской области, а также пункты управления БпЛА в районах Мирного и Новоивановки Запорожской области, Комара Донецкой области и Горок Брянской области.
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