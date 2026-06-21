Украина поразила нефтяной терминал в Керчи и порт "Кавказ"

21 июня Генеральный штаб ВСУ отчитался о метких атаках Сил обороны Украины на Тюменский НПЗ в России, нефтяной терминал в Керчи, порт "Кавказ" и логистическую инфраструктуру российских захватчиков.

Новые операции СОУ 20-21 июня — какие результаты

В этот раз под удар украинских воинов попал находящийся в России Тюменский нефтеперерабатывающий завод ("Антипинский").

Что важно понимать, дронам пришлось преодолеть расстояние более 2000 км, чтобы поразить эту цель.

Тюменский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири и имеет мощность около 7,5-9 млн. тонн нефти в год. Предприятие производит дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты, в том числе для нужд российской армии. Поделиться

Еще одной целью для СОУ стал нефтяной терминал "ТЭС-Терминал-1" — там начался пожар.

Речь идет об одном из главных объектов перевалки и хранения горюче-смазочных материалов в Крыму и используется для обеспечения потребностей оккупационной группировки войск.

Также, в ночь на 21 июня, поражен порт "Кавказ" в Краснодарском крае Российской Федерации. Подтвержден пожар на территории порта. Порт "Кавказ" является важным логистическим узлом, обеспечивающим морское сообщение между Краснодарским краем и временно оккупированным Крымом и задействованным в обеспечении войск России. Поделиться

Более того, произошли успешные атаки на железнодорожные мосты через Северокрымский канал в районе Раздольного, в районе Петерсгагена Запорожской области, а также мост через Сиваш в районе Чонгара.