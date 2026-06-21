Чому Путін почав програвати війну Україні — пояснення експертів
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Чому Путін почав програвати війну Україні — пояснення експертів

Путін
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Джерело:  Financial Times

Видання Financial Times опитало багатьох воєнних експертів та дійшло висновку, що Україна врешті-решт змогла позбавити російського диктатора Володимира Путіна його головного козиря — переваги у живій силі.

Головні тези:

  • Росія фактично пасе задніх у війні дронів та роботів.
  • Останні 6 місяців армія РФ втрачає на полі бою більше людей, ніж встигає завербувати.

Путін програє війну та не знає, як вийти з глухого кута

На переконання іноземних експертів, стрімкий та потужний технологічний прогрес України змусив Росію пасти задніх.

Ба більше, він є головною причиною того, що зимній і весняний наступи армії РФ фактично провалилися.

Влітку 2026 року російські загарбники також не демонструють жодних суттєвих досягнень на полі бою.

З заявою з цього приводу виступив співзасновник фінської організації з моніторингу війни Black Bird Еміль Кастехельмі:

Проблема Росії в тому, що нинішня тактика не дає інструментів для значних успіхів, а нових інструментів знайти не вдається.

Російські командири продовжують кидати на забій “гарматне м’ясо”, поки Сили оборони України мінімізують власні втрати у живій силі завдяки застосуванню роботів та дронів.

Роботизація зробила чисельність військ значно менш важливою — і це змінило становище Києва, — заявив чоловік, причетний до військових зусиль. — Потрібно десять-двадцять тисяч операторів дронів, а не сотні тисяч солдатів, що сидять в окопах. Обличчя війни змінюється.

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