Видання Financial Times опитало багатьох воєнних експертів та дійшло висновку, що Україна врешті-решт змогла позбавити російського диктатора Володимира Путіна його головного козиря — переваги у живій силі.

Путін програє війну та не знає, як вийти з глухого кута

На переконання іноземних експертів, стрімкий та потужний технологічний прогрес України змусив Росію пасти задніх.

Ба більше, він є головною причиною того, що зимній і весняний наступи армії РФ фактично провалилися.

Влітку 2026 року російські загарбники також не демонструють жодних суттєвих досягнень на полі бою.

З заявою з цього приводу виступив співзасновник фінської організації з моніторингу війни Black Bird Еміль Кастехельмі:

Проблема Росії в тому, що нинішня тактика не дає інструментів для значних успіхів, а нових інструментів знайти не вдається. Поширити

Російські командири продовжують кидати на забій “гарматне м’ясо”, поки Сили оборони України мінімізують власні втрати у живій силі завдяки застосуванню роботів та дронів.