Видання Financial Times опитало багатьох воєнних експертів та дійшло висновку, що Україна врешті-решт змогла позбавити російського диктатора Володимира Путіна його головного козиря — переваги у живій силі.
Головні тези:
- Росія фактично пасе задніх у війні дронів та роботів.
- Останні 6 місяців армія РФ втрачає на полі бою більше людей, ніж встигає завербувати.
Путін програє війну та не знає, як вийти з глухого кута
На переконання іноземних експертів, стрімкий та потужний технологічний прогрес України змусив Росію пасти задніх.
Ба більше, він є головною причиною того, що зимній і весняний наступи армії РФ фактично провалилися.
Влітку 2026 року російські загарбники також не демонструють жодних суттєвих досягнень на полі бою.
З заявою з цього приводу виступив співзасновник фінської організації з моніторингу війни Black Bird Еміль Кастехельмі:
Російські командири продовжують кидати на забій “гарматне м’ясо”, поки Сили оборони України мінімізують власні втрати у живій силі завдяки застосуванню роботів та дронів.
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