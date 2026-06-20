Трамп набросился с новыми обвинениями на лидера Италии Мэлони

Президент США Дональд Трамп продолжает публично критиковать премьер-министра Италии Джорджу Мэлони. Так, он начал утверждать, что политика хочет поднять себе рейтинг, воспользовавшись "дружбой" с главой Белого дома.

Конфликт между Трампом и Мэлони набирает обороты

Свое недовольство поведением лидера Италии президент США решил выразить в соцсети Truth Social.

Он снова начал уверять, что Мэлони во время саммита G-7 во Франции много раз умоляла его сфотографироваться с ним.

Ее рейтинг популярности в Италии сейчас низкий, возможно, из-за того, что она отказала Соединенным Штатам Америки – стране, которая искренне любит и защищает Италию, – когда речь шла о том, чтобы не допустить Иран к получению или разработке ядерного оружия… Она даже не позволила нам воспользоваться итальянскими взлетно-посадочными полосами. Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома также начал возмущаться, что Мелони пошла на это, несмотря на то, что Штаты каждый год якобы инвестируют "сотни миллиардов долларов" в защиту Италии и других "так называемых" союзников по НАТО.