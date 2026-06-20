Трамп набросился с новыми обвинениями на лидера Италии Мэлони

Президент США Дональд Трамп продолжает публично критиковать премьер-министра Италии Джорджу Мэлони. Так, он начал утверждать, что политика хочет поднять себе рейтинг, воспользовавшись "дружбой" с главой Белого дома.
Главные тезисы
- 19 июня Мэлони публично поставила Трампа на место.
- Она опубликовала видеообращение, в котором заявила, что президент США просто лжет.
Конфликт между Трампом и Мэлони набирает обороты
Свое недовольство поведением лидера Италии президент США решил выразить в соцсети Truth Social.
Он снова начал уверять, что Мэлони во время саммита G-7 во Франции много раз умоляла его сфотографироваться с ним.
Глава Белого дома также начал возмущаться, что Мелони пошла на это, несмотря на то, что Штаты каждый год якобы инвестируют "сотни миллиардов долларов" в защиту Италии и других "так называемых" союзников по НАТО.
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