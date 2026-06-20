Трамп набросился с новыми обвинениями на лидера Италии Мэлони
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Трамп набросился с новыми обвинениями на лидера Италии Мэлони

Donald Trump
Конфликт между Трампом и Мэлони набирает обороты
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Президент США Дональд Трамп продолжает публично критиковать премьер-министра Италии Джорджу Мэлони. Так, он начал утверждать, что политика хочет поднять себе рейтинг, воспользовавшись "дружбой" с главой Белого дома.

Главные тезисы

  • 19 июня Мэлони публично поставила Трампа на место.
  • Она опубликовала видеообращение, в котором заявила, что президент США просто лжет.

Конфликт между Трампом и Мэлони набирает обороты

Свое недовольство поведением лидера Италии президент США решил выразить в соцсети Truth Social.

Он снова начал уверять, что Мэлони во время саммита G-7 во Франции много раз умоляла его сфотографироваться с ним.

Ее рейтинг популярности в Италии сейчас низкий, возможно, из-за того, что она отказала Соединенным Штатам Америки – стране, которая искренне любит и защищает Италию, – когда речь шла о том, чтобы не допустить Иран к получению или разработке ядерного оружия… Она даже не позволила нам воспользоваться итальянскими взлетно-посадочными полосами.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Глава Белого дома также начал возмущаться, что Мелони пошла на это, несмотря на то, что Штаты каждый год якобы инвестируют "сотни миллиардов долларов" в защиту Италии и других "так называемых" союзников по НАТО.

Теперь, после того, как Соединенные Штаты военным путем победили Иран, она хочет снова подружиться, чтобы "поднять свои рейтинги". Нет, спасибо!!! – написал Трамп.

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