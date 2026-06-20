Трамп накинувся з новими звинуваченнями на лідерку Італії Мелоні
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Трамп накинувся з новими звинуваченнями на лідерку Італії Мелоні

Donald Trump
Трамп

Президент США Дональд Трамп продовжує публічно критикувати прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. Так, він почав стверджувати, що політикиня хоче підняти собі рейтинг, скориставшись “дружбою” з очільником Білого дому.

Головні тези:

  • 19 червня Мелоні публічно поставила Трампа на місце.
  • Вона опублікувала відеозвернення, в якому заявила, що президент США просто бреше.

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Своє невдоволення поведінкою лідерки Італії президент США вирішив висловити в соцмережі Truth Social.

Він знову почав запевняти, що Мелоні під час саміту G-7 у Франції багато разів благала його сфотографуватися з ним.

Її рейтинг популярності в Італії зараз низький, можливо, через те, що вона відмовила Сполученим Штатам Америки — країні, яка щиро любить і захищає Італію, — коли йшлося про те, щоб не допустити Іран до отримання чи розробки ядерної зброї… Вона навіть не дозволила нам скористатися італійськими злітно-посадковими смугами, що спричинило великі логістичні незручності

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Очільник Білого дому також почав обурюватися, що Мелоні пішла на це попри те, що Штати кожного року нібито інвестують “сотні мільярдів доларів” у захист Італії та інших "так званих" союзників по НАТО.

Тепер, після того як Сполучені Штати військовим шляхом перемогли Іран, вона хоче знову подружитися, аби "підняти свої рейтинги". Ні, дякую!!! — написав Трамп.

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