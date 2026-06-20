Трамп накинувся з новими звинуваченнями на лідерку Італії Мелоні

Президент США Дональд Трамп продовжує публічно критикувати прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. Так, він почав стверджувати, що політикиня хоче підняти собі рейтинг, скориставшись “дружбою” з очільником Білого дому.
Головні тези:
- 19 червня Мелоні публічно поставила Трампа на місце.
- Вона опублікувала відеозвернення, в якому заявила, що президент США просто бреше.
Конфлікт між Трампом та Мелоні набирає обертів
Своє невдоволення поведінкою лідерки Італії президент США вирішив висловити в соцмережі Truth Social.
Він знову почав запевняти, що Мелоні під час саміту G-7 у Франції багато разів благала його сфотографуватися з ним.
Очільник Білого дому також почав обурюватися, що Мелоні пішла на це попри те, що Штати кожного року нібито інвестують “сотні мільярдів доларів” у захист Італії та інших "так званих" союзників по НАТО.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-