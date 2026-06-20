Трамп накинувся з новими звинуваченнями на лідерку Італії Мелоні

Президент США Дональд Трамп продовжує публічно критикувати прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. Так, він почав стверджувати, що політикиня хоче підняти собі рейтинг, скориставшись “дружбою” з очільником Білого дому.

Конфлікт між Трампом та Мелоні набирає обертів

Своє невдоволення поведінкою лідерки Італії президент США вирішив висловити в соцмережі Truth Social.

Він знову почав запевняти, що Мелоні під час саміту G-7 у Франції багато разів благала його сфотографуватися з ним.

Її рейтинг популярності в Італії зараз низький, можливо, через те, що вона відмовила Сполученим Штатам Америки — країні, яка щиро любить і захищає Італію, — коли йшлося про те, щоб не допустити Іран до отримання чи розробки ядерної зброї… Вона навіть не дозволила нам скористатися італійськими злітно-посадковими смугами, що спричинило великі логістичні незручності Дональд Трамп Президент США

Очільник Білого дому також почав обурюватися, що Мелоні пішла на це попри те, що Штати кожного року нібито інвестують “сотні мільярдів доларів” у захист Італії та інших "так званих" союзників по НАТО.