Дроны атаковали российские цели в Крыму — Севастополь полностью остался без света

В минувшую ночь Силы обороны Украины вновь наносили удары по военным целям армии РФ во временно оккупированном Крыму. В результате мощных атак весь Севастополь остался без электроснабжения.
Главные тезисы
- Под удар СОУ попала Балаклавская ТЭС в Севастополе.
- Речь идет об одной из основных электростанций полуострова.
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По данным очевидцев и мониторинговых каналов, в Крыму на протяжении всей ночи была слышна серия сильных взрывов.
Основной целью атаки, вероятно, стала Балаклавская ТЭС в Севастополе — одна из самых больших электростанций на полуострове.
Как утверждает ставленник Кремля в Севастополе Михаил Развожаев, из-за удара по энергетической инфраструктуре город временно остался без электроэнергии.
В то же время он с бравадой заявил, что жителей не испугает отсутствие света, и добавил, что якобы сможет справиться с ситуацией.
Пока информацию о масштабах повреждений на Балаклавской ТЭС уточняют. Представители оккупационных властей пытаются успокоить население, в то же время советуя экономно использовать заряд мобильных телефонов.
Кроме Севастополя, взрывы этой ночью также раздавались в Бахчисарае, Керчи и вблизи горы Ай-Петри, где расположена радиолокационная станция радиотехнического батальона Воздушно-космических сил РФ.
Также поступали сообщения о взрывах и пожаре в районе теплоэлектростанции в Симферополе.
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