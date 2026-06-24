Дроны атаковали российские цели в Крыму — Севастополь полностью остался без света
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали российские цели в Крыму — Севастополь полностью остался без света

"Бавовна" в Крыму 24 июня - какие последствия
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Источник:  online.ua

В минувшую ночь Силы обороны Украины вновь наносили удары по военным целям армии РФ во временно оккупированном Крыму. В результате мощных атак весь Севастополь остался без электроснабжения.

Главные тезисы

  • Под удар СОУ попала Балаклавская ТЭС в Севастополе.
  • Речь идет об одной из основных электростанций полуострова.

"Бавовна" в Крыму 24 июня — какие последствия

По данным очевидцев и мониторинговых каналов, в Крыму на протяжении всей ночи была слышна серия сильных взрывов.

Основной целью атаки, вероятно, стала Балаклавская ТЭС в Севастополе — одна из самых больших электростанций на полуострове.

Как утверждает ставленник Кремля в Севастополе Михаил Развожаев, из-за удара по энергетической инфраструктуре город временно остался без электроэнергии.

В то же время он с бравадой заявил, что жителей не испугает отсутствие света, и добавил, что якобы сможет справиться с ситуацией.

Пока информацию о масштабах повреждений на Балаклавской ТЭС уточняют. Представители оккупационных властей пытаются успокоить население, в то же время советуя экономно использовать заряд мобильных телефонов.

Кроме Севастополя, взрывы этой ночью также раздавались в Бахчисарае, Керчи и вблизи горы Ай-Петри, где расположена радиолокационная станция радиотехнического батальона Воздушно-космических сил РФ.

Также поступали сообщения о взрывах и пожаре в районе теплоэлектростанции в Симферополе.

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