ПВО обезвредила 95 из 101 БпЛА во время атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 95 из 101 БпЛА во время атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
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В течение ночи 23-24 июня российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 101 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА на 5 локациях.

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ — Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся российские БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

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