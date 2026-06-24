ПВО обезвредила 95 из 101 БпЛА во время атаки РФ

В течение ночи 23-24 июня российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 101 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА на 5 локациях.
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ — Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся российские БПЛА.
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