ПВО обезвредила 95 из 101 БпЛА во время атаки РФ

В течение ночи 23-24 июня российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 101 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ — Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся российские БПЛА.